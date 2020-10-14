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  • В киевских медучреждениях для ковид-больных не хватает коек для мам с детьми, - Вячеслав Каминский
14 октября 2020, среда, 18:31 544
Политика 2020-10-14T20:15:02+03:00
Українські Новини
В киевских медучреждениях для ковид-больных не хватает коек для мам с детьми, - Вячеслав Каминский

В киевских медучреждениях для ковид-больных не хватает коек для мам с детьми, - Вячеслав Каминский

Ольга Фандорина
Больницы, Вячеслав Каминский, Каминский
Вячеслав Каминский
Вячеслав Каминский

В столице недостаточно коек для мам с маленькими детьми в детских отделениях. Об этом сообщил директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, кандидат в депутаты Киевского городского совета от политической партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Вячеслав Каминский. Об этом сообщает УНИАН.

"Если в начале пандемии мы говорили, что беременные менее уязвимы к болезни, то сейчас, к сожалению, количество инфицированных беременных и женщин в раннем послеродовом состоянии достаточно велика. На волне этой опасности хочется, чтобы город обратило на это внимание: нужны не такие большие суммы, чтобы привести в порядок учреждения, которые могут оказывать помощь беременным женщинам, матерям".

Каминский отмечает, что Киевский центр репродуктивной и перинатальной медицины имеет достаточно места, квалифицированного персонала и запасов кислорода для таких больных, но взять пациентов не может, потому что там не закончили реконструкцию.

Вячеслав Каминский надеется, что власть прислушается к рекомендациям профильных специалистов медучреждений:

"Наше видение, которое мы выражаем вместе с коллегами - и на государственном, и на местном уровне должно быть приоритетом уменьшение ужасных показателей, которые мы сегодня имеем. Поэтому подготовили рекомендации для города Киева, которые могли бы помочь организовать работу местной медицинского сообщества и киевских заведений здравоохранения для помощи нашим пациентам ", - сказал он.

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