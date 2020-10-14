У київських медзакладах для ковід-хворих бракує ліжок для мам з дітьми, − В’ячеслав Камінський

У столиці недостатньо ліжок для мам з маленькими дітьми у дитячих відділеннях. Про це повідомив директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, кандидат в депутати до Київської міської ради від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» В’ячеслав Камінський. Про це повідомляє УНІАН.

«Якщо на початку пандемії ми говорили, що вагітні менш вразливі до хвороби, то зараз, на жаль, кількість інфікованих вагітних і жінок в ранньому післяпологовому стані досить велика. На хвилі цієї небезпеки хочеться, щоб місто звернуло на це увагу: потрібні не такі великі суми, щоб привести до ладу заклади, які можуть надавати допомогу вагітним жінкам, матерям».

Камінський наголошує, що Київський центр репродуктивної і перинатальної медицини має достатньо місця, кваліфікованого персоналу і запасів кисню для таких хворих, але взяти пацієнтів не може, бо там не закінчили реконструкцію.

В’ячеслав Камінський сподівається, що влада дослухається до рекомендацій профільних фахівців медзакладів:

«Наше бачення, яке ми висловлюємо разом з колегами, − і на державному, і на місцевому рівні має бути пріоритетом зменшення жахливих показників, які ми сьогодні маємо. Тож підготували рекомендації для міста Києва, які могли б допомогти організувати роботу місцевої медичної спільноти і київських закладів охорони здоров’я для допомоги нашим пацієнтам», − сказав він.

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