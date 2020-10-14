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  • Оля Полякова обсудит свой концерт с главой Харьковской области Алексеем Кучером, - СМИ
14 октября 2020, среда, 17:50 446
Политика 2020-10-14T18:06:00+03:00
Українські Новини
Оля Полякова обсудит свой концерт с главой Харьковской области Алексеем Кучером, - СМИ

Оля Полякова обсудит свой концерт с главой Харьковской области Алексеем Кучером, - СМИ

Ольга Фандорина
Певица, Коронавирус, Оля Полякова, Алексей Кучер, карантин в Украине
Певица Оля Полякова. Фото: Facebook
Певица Оля Полякова. Фото: Facebook

Популярная певица Оля Полякова ответила главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру на его приглашение посетить Харьков. В интервью Дмитрию Гордону накануне Кучер сказал, что уважает Полякову, и пригласил артистку вместе с ним посетить больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, чтобы "увидеть Харьков с другой стороны, а не только со сцены". Об этом сообщает Главком.

Также Алексей Кучер, высказался в связи с этоим на одном из брифингов по ситуации с COVID-19 в Харькове и области: "Я уважаю Ольгу как исполнительницу. Но хочу пригласить ее в Харьков уже в качестве человека, который вместе со мной пройдет сейчас по местным больницам, и я покажу ситуацию, которую имеем на сегодняшний день".

В ответ Оля Полякова пригласила Алексея Кучера к разговору на ее страничке в Instagram. Ожидается, что онлайн-дискуссия между популярной певицей и главой области состоится в эту среду в 19:00.

 
 
 
 
 
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Сегодня пообщаемся в прямом эфире с главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером @olexiy_kucher, приглашаю и вас присоединиться! Подробности в сториз 🙌🏻

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Уважаемый Алексей, мне кажется, нам это нужно обсудить лично здесь у меня в Instagram в прямом эфире. Я хочу изложить свою позицию о тех манипуляциях, передергиваниях, которые позволяют себе разные чиновники в мой адрес, что я считаю недопустимым и несправедливым", — обратилась певица к главе Харьковской ОГА.

По словам Оли Поляковой, раньше, чтобы артиста услышали, ему "самому нужно было становиться депутатом или чиновником". Но Алексей Кучер решил нарушить эту традицию.

"Наверное, это впервые, когда чиновник обращается к артисту. Что бы это значило?!", — отметила исполнительница.

Алексей Кучер принял приглашение Оли Поляковой.

"Нам есть о чем поговорить. Нужно вместе разобраться в ситуации и опровергнуть фейки. Сегодня украинцы должны помогать друг другу, чтобы вместе победить COVID-19", — написал кандидат в мэры Харькова в своем Telegram-канале.

 
 
 
 
 
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Оля Полякова, приймаю ваш виклик! Дякую за запрошення, нам з вами є про що поговорити — треба разом розібратися в ситуації та спростувати фейки. Переконаний, що сьогодні українці мають допомагати один одному, щоб разом подолати COVID-19. ⠀ Друзі, сьогодні о 19:00 долучайтеся до онлайн-дискусії на сторінці Олі Полякової в Instagram @polyakovamusic . Буде цікаво!

Публикация от Олексій Кучер (@olexiy_kucher)

Напомним, 3 октября в Харькове состоялось празднование Дня учителя под открытым небом с участием Оли Поляковой. По факту мероприятия полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Это решение полиции вызвало резонанс в обществе, которое разделилось на тех, кто согласен с ним, и тех, кто увидел в нем попытку отвлечь общественное внимание от состояния медицинской системы в период пандемии и предвыборные манипуляции.

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