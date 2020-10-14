На историческом месте в парке на Оболони заложили капсулу времени для будущих поколений - Алексей Шевчук

Сегодня в сквере на Приорке команда УДАРа вместе с Муниципальной вартой заложили капсулу с посланием потомкам. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке правозащитник и общественный деятель Алексей Шевчук. Раньше на этом месте стояли козацкие курени. Впоследствии обещают установить здесь памятник Козацкой славы и переименовать сквер в Козацкий. "Это наша история, наш национальный код. Козацкий род не переведется!" - написал Шевчук. Таким образом Муниципальна варта и партия УДАР поздравили всех с Покровом Пресвятой Богородицы и Днем украинского козачества. "Наши славные и свободолюбивые предки считали Богородицу своей покровительницей и брали икону Покрова на все важные битвы. Мы чтим козацкие традиции и, как и они, защищаем родную землю от врага. Желаю всем нам побед, крепкого здоровья и развития. Пусть Пресвятая Богородица своим покровом укроет Украины от бед и несчастий". Также в День защитника Украины, который не случайно отмечается именно сегодня, наградили ветеранов АТО.