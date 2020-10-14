Кандидат от "Батькивщины" Шлапак заявила о массовом увольнении медработников в Украине

Центральная власть провалила вопросы борьбы с пандемией. Именно поэтому необходимо создать Штаб борьбы с коронавирусом, который официально возглавит президент.

Об этом во время брифинга заявила кандидат в депутаты Киевского городского совета от "Батькивщины" Алла Шлапак.

"Что касается создания штаба по борьбе с коронавирусом во главе с президентом - это не просто актуально, это мега-актуально. Речь прежде всего идет об эффективном распределении фонда средств по борьбе с пандемией", - заявила кандидат.

Более того, Шлапак представила план действий "Батькивщины" для срочного решения сложной ситуации с увеличением больных в Киеве и Украине.

"Во-первых, открытие горячей линии. В том числе, горячие линии должны быть открыты на местном уровне. В частности, в Киеве это очень актуально, так как в Киеве работают не только коммунальные медицинские учреждения, но и медицинские учреждения государственной формы собственности. 70% всего медицинского частного сектора находится в столице", - подчеркнула она.

Также Шлапак отметила, что в столице необходимо создать единое медицинское пространство для организации качественной медицинской помощи киевлянам.

"Но без решения правительства это сделать невозможно. Все медицинские учреждения независимо от формы собственности должны оказывать качественную медицинскую помощь киевлянам. И к сожалению мы сегодня фиксируем массовое увольнение медицинских работников в Украине. Решить этот вопрос можно только заплатив достаточно средств медикам за их работу", - добавила Шлапак.

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