Онлайн-обучение в Николаевской области будет сорвано — нет интернета

С возобновлением онлайн-обучения, которое рекомендует Кабмин из-за роста заболеваемости коронавирусом, школьники районных центров Николаевской области могут остаться вообще без уроков. Среди ключевых причин - отсутствие технического обеспечения школ и учащихся компьютерами, соответствующими гаджетами и отсутствие стабильного интернета в сельской местности.

Не отремонтированные туалеты, подоконники в классах, где зимой просто лежит снег, - в таких условиях вынуждены учиться тысячи детей в Николаевской области, рассказала начальник отдела образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Радсадовского ОТГ Наталья Мокрицкая.

Так, в Новобогдановском учреждении общего среднего образования I-III ступеней Радсадовского сельского совета не было капитального ремонта за весь период существования школы - 42 лет. Весь мелкий ремонт лег на плечи родителей, за счет которых ремонтируются классы, туалеты, устанавливаются окна.

Такая же ситуация и в других школах. Из-за дополнительных каникул, которые правительство объявило в связи с эпидемией, образовательная отрасль осталась без бюджетных ресурсов. Но главная проблема - отсутствие какой-либо возможности проводить онлайн-обучения. Ведь в районах нет возможности наладить стабильный интернет - его только недавно начали проводить.

Во время предыдущего периода онлайн-обучения учителя вынуждены были объезжать дома с детьми, давать им задания, а затем забирать тетради. В большинстве школ домашние задания учителя дают телефону. Следовательно, на заседании педагогического совета вынесли вердикт: школы не подготовлены к тому, чтобы давать онлайн-уроки. Остается только показывать платформы, где уже записаны какие-то материалы и обучать детей с помощью гаджетов. Это также большая нагрузка и для родителей - приходится уделять очень много времени самообразованию.

"Министерство образования только разработало соответствующие постановления, но для того, чтобы они были реализованы, не сделано ничего. Министерство экономики тоже не приобщается - средств для педагогов на эти проблемы не выделены, - констатировала лидер Женского движения политической партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова во время посещения школ Николаевской области в рамках Всеукраинского тура партии "ЗА МАЙБУТНЄ", который еще продолжается. - Сегодня реальная проблема - угроза срыва обучения в формате онлайн, отсутствие компьютеров, интернета, гаджетов для обучения и коммуникации с учителями. В селе говорят: директор и учителя должны нести добро и знания, а государство поставило в условия, когда директор - проситель: дайте, пожалуйста, копеечку на то и на другое. Мы готовы защищать каждого директора, которого будут привлекать к ответственности за срыв образовательного процесса, в условиях, когда средства для этого не выделены. Государство должно изменить свое отношение к педагогам!", - добавила она.

Николаевские педагоги говорят: до появления ОТГ - два года назад - на образование местным бюджетам не выделялось вообще никаких средств. Потом стало легче, но тех средств, которые выделяются сегодня, катастрофически не хватает. Сейчас община ждет выборов, чтобы вопрос финансирования решался уже новыми политическими силами и новыми представителями местных властей.

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