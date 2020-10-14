Выборы в Борщаговской ОТГ: Олесь Кудрик к выборам не брал на баланс детсады, купленные за 140 млн грн общины

Сельский голова Софиевской Борщаговки Олесь Кудрик еще летом заключил договора на закупку двух детских садов у местных застройщиков, однако передаются на баланс сельсовета они только сейчас. Кудрик рассчитывает получить от этого события максимальный пиарный эффект перед выборами главы Борщаговской ОТГ

Об этом сообщается на сайт "Моя Киевщина" в статье "По-детски: Как Олесь Кудрик "покупает" голоса молодых родителей", передает

В частности, речь идет о новых детских садах в ЖК "София Киевская" и "Уютный". "Это событие широко анонсируется властью пристоличного села и подается как полный позитив. Однако у любознательных избирателей, склонных к критическому мышлению, такая инициатива сельского головы вызвала сразу несколько вопросов. Во-первых, почему Кудрик торжественно берет на баланс сады за 11 дней до местных выборов, на которых он планирует избраться головой теперь уже целой Борщаговской ОТГ? Что помешало Олесю Тимофеевичу делать то же на протяжении всех восьми лет, в течение которые он неизменно возглавляет отнюдь не бедное село?" - отмечается в публикации.

По мнению автора статьи, Кудрик затеял "позитивную историю" с детсадами исключительно с целью понравиться избирателям накануне дня голосования. Это подтверждает и тот факт, что по документам, доступ к которым есть у издания, договор о покупке детсадов был заключен еще летом, однако с введением новых объектов в эксплуатацию тянули до 14 октября, чтобы иметь перед выборами максимальный пиарный эффект. Ввести садики в эксплуатацию можно было еще летом, но Кудрик делает это сейчас, перед выборами, при большом скоплении людей, хотя эпидемиологическая ситуация с коронавирусом за первые осенние месяцы сильно ухудшилась.

"Оба детсада Кудрик купил, и говорит об этом, как о своей личной заслуге как руководителя села. Однако не нужно забывать, что за сады он заплатил застройщикам деньги налогоплательщиков, то есть простых борщаговцев, на чьи голоса он и рассчитывает 25 октября. То есть Кудрик покупает себе избирателей за их же деньги. Вот такой политический парадокс, который, к сожалению, никого не удивляет", - говорится в статье.

Отмечается, что при этом еще и цена этих детских садов является сильно завышенной. "Кудрик, конечно, скрывает, сколько бюджетных денег потратил на свою предвыборную акцию с покупкой детских садов, но наши источники предоставили нам документы, по которым один объект, купленный Кудриком, потянул почти на 69 млн грн. Если предположить, что второй детсад стоит бюджету примерно столько же, то получается, что всего на покупку садиков ушло около 140 млн грн, то есть больше половины годового бюджета Софиевской Борщаговки за 2019 год, который составлял 264 млн грн", - отмечается в публикации.

Автор статьи обращает внимание, что компетентным органам следовало бы задуматься, являются ли такие покупки под выборы целевым использованием бюджетных средств.

Напомним, ранее неизвестные облили краской рекламные билборды сельского головы Софиевской Борщаговки и кандидата на должность главы Борщаговской ОТГ Олеся Кудрика. Тогда голова Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский заявил, что его конкурент на выборах сам испортил свои рекламные борды, чтобы его не заподозрили в причастности к порче рекламы Кодебского, что имело место ранее.

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