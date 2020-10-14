В Умани определился лидер избирательной гонки на пост мэра, — СМИ

Если бы выборы председателя Уманской объединенной территориальной общины состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку горожан получил бы Андрей Дыкун, кандидат от политсилы "Слуга народа". За него готовы отдать свои голоса 33,9% уманчан среди тех, кто определился, и 26,2% – среди всех.

Об этом свидетельствуют результаты исследований Центра "Социальный мониторинг", опубликованные на их сайте 13 октября 2020 года, пишет "24 канал".

Согласно исследованию, вторым по количеству голосов стал бы Александр Цебрий – кандидат от партии "Пропозиція". Количество людей, готовых его поддержать, составило 24,3% среди тех, кто определился и 18,8% – среди всех.

За Ирину Плетневу соответственно отдали бы голоса 22,5% среди тех, кто определился и 17,4% среди всех.

Стремительное падение рейтинга действующего мэра Умани Цебрия за последний месяц политический эксперт Светлана Кушнир связывает с "его политической клоунадой и попыткой манипулировать мнением избирателей". Как отмечает эксперт, электорат в последнее время стал более политически опытным и способным отличать манипулятивные заигрывания кандидатов.

Рейтинг политических партий выглядит несколько иначе. Среди тех жителей Умани, кто определился, 29,2% горожан готовы поддержать кандидатов в депутаты городского совета от партии "За будущее", 22,5% жителей Умани готовы отдать голоса за партию "Слуга народа" и 14,8% голосов может получить партия "Европейская солидарность".

Напомним, что "Пропозиція" не будет участвовать в гонках, поскольку не смогла правильно подать документы на регистрацию.

Интересно, что даже при условии резкого увеличения больных коронавирусом, 62,8% жителей Умани имеют решительное намерение принять участие в выборах. Около 23% не уверены и около 12% – не готовы будут идти на избирательные участки.

Исследование провели по методологии экспресс-опроса с 9 по 12 октября. Выборка – 900 респондентов. Погрешность не превышает 2,8%. Метод получения информации – индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту жительства респондентов.

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