В Умані визначився лідер виборчих перегонів на посаду мера, — ЗМІ

Якби вибори голови Уманської об’єднаної територіальної громади відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку містян отримав би Андрій Дикун, кандидат від політсили "Слуга народу". За нього готові віддати свої голоси 33,9% уманчан серед тих, хто визначився, і 26,2% – серед усіх.

Про це свідчать результати досліджень Центру "Соціальний моніторинг", опубліковані на їх сайті 13 жовтня 2020 року, пише "24 канал".

Згідно з дослідженням, другим за кількістю голосів став би Олександр Цебрій – кандидат від партії "Пропозиція". Кількість людей, готових його підтримати склала 24,3% серед тих, хто визначився і 18,8% – серед усіх.

За Ірину Плєтньову відповідно віддали б голоси 22,5% серед тих, хто визначився і 17,4% серед усіх.

Стрімке падіння рейтингу чинного мера Умані Цебрія за останній місяць політичний експерт Світлана Кушнір пов’язує з "його політичною клоунадою та намаганням маніпулювати думкою виборців". Як відзначає експерт, електорат останнім час став більш політично досвідченим і здатним відрізняти маніпулятивні загравання кандидатів.

Рейтинг політичних партій виглядає дещо інакше. Серед тих уманчан, хто визначився, 29,2% містян готові підтримати кандидатів в депутати міської ради від партії "За майбутнє", 22,5% уманчан готові віддати голоси за партію "Слуга народу" і 14,8% голосів може отримати партія "Європейська солідарність".

Нагадаємо що "Пропозиція" не братиме участь у перегонах, оскільки не змогла правильно подати документи на реєстрацію.

Цікаво, що навіть за умови різкого збільшення хворих на коронавірус, 62,8% уманчан мають рішучий намір взяти участь у виборах. Близько 23% не впевнені і близько 12% – не готові будуть йти на виборчі дільниці.

Дослідження провели за методологією експрес-опитування з 9 по 12 жовтня. Вибірка – 900 респондентів. Похибка не перевищує 2,8%. Метод отримання інформації – індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів.

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