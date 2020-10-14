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14 жовтня 2020, середа, 11:34 217
Вибори 2020-10-14T11:45:46+03:00
Українські Новини
В Умані визначився лідер виборчих перегонів на посаду мера, — ЗМІ

В Умані визначився лідер виборчих перегонів на посаду мера, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Якби вибори голови Уманської об’єднаної територіальної громади відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку містян отримав би Андрій Дикун, кандидат від політсили "Слуга народу". За нього готові віддати свої голоси 33,9% уманчан серед тих, хто визначився, і 26,2% – серед усіх.

Про це свідчать результати досліджень Центру "Соціальний моніторинг", опубліковані на їх сайті 13 жовтня 2020 року, пише "24 канал". 

Згідно з дослідженням, другим за кількістю голосів став би Олександр Цебрій – кандидат від партії "Пропозиція". Кількість людей, готових його підтримати склала 24,3% серед тих, хто визначився і 18,8% – серед усіх.

За Ірину Плєтньову відповідно віддали б голоси 22,5% серед тих, хто визначився і 17,4% серед усіх.

Стрімке падіння рейтингу чинного мера Умані Цебрія за останній місяць політичний експерт Світлана Кушнір пов’язує з "його політичною клоунадою та намаганням маніпулювати думкою виборців". Як відзначає експерт, електорат останнім час став більш політично досвідченим і здатним відрізняти маніпулятивні загравання кандидатів.

Рейтинг політичних партій виглядає дещо інакше. Серед тих уманчан, хто визначився, 29,2% містян готові підтримати кандидатів в депутати міської ради від партії "За майбутнє", 22,5% уманчан готові віддати голоси за партію "Слуга народу" і 14,8% голосів може отримати партія "Європейська солідарність".

Нагадаємо що "Пропозиція" не братиме участь у перегонах, оскільки не змогла правильно подати документи на реєстрацію.

Цікаво, що навіть за умови різкого збільшення хворих на коронавірус, 62,8% уманчан мають рішучий намір взяти участь у виборах. Близько 23% не впевнені і близько 12% – не готові будуть йти на виборчі дільниці.

Дослідження провели за методологією експрес-опитування з 9 по 12 жовтня. Вибірка – 900 респондентів. Похибка не перевищує 2,8%. Метод отримання інформації – індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів.

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