В Раде считают, что импорт электроэнергии в Украину делал невозможным ценовой сговор производителей

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Андрей Герус считает, что импорт электрической энергии в Украину делал невозможным ценовой сговор крупных отечественных производителей, как ДТЭК и "Энергоатом", контролирующих около 80% рынка.

Такое мнение народный депутат высказал в интервью интернет-изданию Лига.Бизнес.

"Сейчас импорт электроэнергии, который мог бы создать конкуренцию на рынке, закрыт. В этом плане я потребителей понимаю – они лишены права выбора и это неправильно. Тот импорт электроэнергии (из России и Беларуси), который был – он не угрожал нашей энергетической безопасности. Импортировалось всего 1-2% от нашего потребления. Это очень мало, но он создавал конкуренцию и делал невозможным ценовой сговор", - сказал Герус.

При этом председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ подчеркнул, что запуск импорта из России абсолютно не связан с его правкой. "Моя правка была рассчитана под импорт из Беларуси, чтобы сглаживать цену и создавать на рынке конкуренцию", - отметил нардеп.

Глава энергетического комитета также напомнил, что первые коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси начались не в октябре.

"Это произошло в июле, когда запустился оптовый рынок. Крупнейшим импортером электроэнергии тогда был ДТЭК (Д. Трейдинг). Он поставлял ресурс на РДН и контролировал таким образом энергорынок. Принятый в 2017 году закон о рынке электроэнергии позволял импортировать электроэнергию из России и Беларуси с июля 2019 года. Но только на РДН", - констатировал Герус.

Отвечая на вопрос, демпинговали ли Россия и Беларусь при поставках электроэнергии в Украину, нардеп сообщил: "Насколько я знаю, это неправда. Цена на российскую и белорусскую электроэнергию определялась на аукционе: кто предлагал цену больше – тот и покупал. Конечно, были случаи, когда трейдеры у них покупали электроэнергию по 50 долларов за 1 МВт, а тут продавали по 52 доллара. Но бывало и наоборот, когда покупали по 50 долларов, а продавали – по 45 долларов. Так в декабре произошло с компанией "Юнайтед Энерджи", после чего она перестала импортировать. В любом случае, сверхприбылей от импорта электроэнергии не было, и каких-то поблажек от России и Беларуси – тоже".

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