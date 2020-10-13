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13 октября 2020, вторник, 15:16 812 Видео
Медицина 2020-10-13T15:24:14+03:00
Українські Новини
В Киеве развернуто уже 2730 коек для больных коронавирусом в 22 столичных больницах, – мэр Кличко

В Киеве развернуто уже 2730 коек для больных коронавирусом в 22 столичных больницах, – мэр Кличко

Ирина Дорофейчук
Виталий Кличко, мэр Киева, Больницы Киева, Covid-19
Виталий Кличко. Фото: klichko.org
Виталий Кличко. Фото: klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко, рассказывая о подготовке городской больницы №18 к приему больных COVID-19, сообщил, что в столице для лечения больных коронавирусом развернули около 2,8 тыс. коек в 22 больницах.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Мы продолжаем увеличивать и количество коек для лечения больных коронавирусом в столичных коммунальных медучреждениях. И делаем все, чтобы обеспечить больницы и медиков всем необходимым. Мы развернули уже 2730 коек в 22 столичных больницах. Из них 17 больниц уже принимают и лечат пациентов с вирусом. Другие - завершают обустройство отделений для приема таких больных, - сказал Кличко. - Вчера я посетил городскую клиническую больницу №18, которую мы готовим к приему больных коронавирусом", - добавил мэр.

По его словам, один из этажей медучреждения оборудуют под отделение для приема больных коронавирусом. Там развернули инфекционное отделение на 100 коек. А также - 60 коек для пациентов с подозрением на COVID-19. Таких больных больница уже принимает. В инфекционном же отделении пока идет переоборудование. Будут и отдельные палаты для интенсивной терапии.

Кличко сообщил, что больница №18 уже получила от города медикаменты на более 300 тыс. гривен. А также 4 аппарата ИВЛ на сумму почти 3 млн гривен. Город выделил также более 1 млн гривен на ремонт системы кислородного снабжения. В частности, там уже оборудовали 30 точек для подачи кислорода. Всего их будет 80. В медучреждении осуществили подготовку и обучение медиков о том, как работать с больными коронавирусом и сформировали 10 бригад медицинского персонала для работы в инфекционном отделении.

Медработники, которые будут работать с больными COVID-19, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами и спецоборудованием для дезинфекции помещений. На это больница направила около 4 млн гривен.

"Еще 4 больницы готовятся сегодня к приему больных коронавирусом. Это Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы №1, 12 и 15, - отметил мэр. - Я подчеркиваю: это то, что город делает самостоятельно. В условиях, когда динамика распространения вируса такова, что очень скоро коек в больницах у нас может не хватить. И при этом государственные, ведомственные и медучреждения Академии медицинских наук не принимают киевлян, больных коронавирусом. Хотя имеют в общем 11 000 коек и квалифицированный персонал. Я считаю, что это - не государственная и, мягко говоря, странная позиция правительства и Министерства здравоохранения, которые тем временем рассказывают о развертывании госпиталей во дворцах спорта и так далее", - отметил Виталий Кличко.

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