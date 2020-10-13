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13 жовтня 2020, вівторок, 15:16 226 Відео
Медицина 2020-10-13T16:30:03+03:00
Українські Новини
В Києві розгорнуто вже 2730 ліжок для хворих на коронавірус у 22 столичних лікарнях, – мер Кличко

В Києві розгорнуто вже 2730 ліжок для хворих на коронавірус у 22 столичних лікарнях, – мер Кличко

Ірина Дорофейчук
Віталій Кличко, Мер Києва, Лікарні Києва, Covid-19
Віталій Кличко. Фото: klichko.org
Віталій Кличко. Фото: klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко, розповідаючи про підготовку міської лікарні №18 до прийому хворих на COVID-19, повідомив, що у столиці для лікування хворих на коронавірус розгорнули майже 2,8 тис. ліжок у 22 лікарнях.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Ми продовжуємо збільшувати і кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус у столичних комунальних медзакладах. І робимо все, аби забезпечити лікарні і медиків усім необхідним. Ми розгорнули вже 2730 ліжок у 22 столичних лікарнях. Із них 17 лікарень вже приймають та лікують пацієнтів з вірусом. Інші – завершують облаштування відділень для прийому таких хворих, - сказав Кличко. - Вчора я відвідав міську клінічну лікарню № 18, яку ми готуємо до прийому хворих на коронавірус", - додав мер.


За його словами, один з поверхів медзакладу обладнують під відділення для прийому хворих на коронавірус. Там розгорнули інфекційне відділення на 100 ліжок. А також - 60 ліжок для пацієнтів з підозрою на COVID-19. Таких хворих лікарня вже приймає. В інфекційному ж відділенні поки триває переобладнання. Будуть й окремі палати для інтенсивної терапії.

Кличко повідомив, що лікарня №18 вже отримала від міста медикаменти на понад 300 тис. гривень. А також 4 апарати ШВЛ на суму майже 3 млн гривень. Місто виділило також понад 1 млн гривень на ремонт системи кисневого постачання. Зокрема, там вже обладнали 30 точок для подачі кисню. Всього їх буде 80. У медзакладі здійснили підготовку та навчання медиків щодо того, як працювати з хворими на коронавірус та сформували 10 бригад медичного персоналу для роботи в інфекційному відділенні.

Медпрацівники, які працюватимуть із хворими на COVID-19, забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами і спецобладнанням для дезінфекції приміщень. На це лікарня спрямувала майже 4 млн гривень.

"Ще 4 лікарні готуються сьогодні до прийому хворих на коронавірус. Це Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та столичні лікарні №1, 12 та 15, - зазначив мер. - Я наголошую: це те, що місто робить самотужки. В умовах, коли динаміка розповсюдження вірусу така, що дуже скоро ліжок у лікарнях у нас може не вистачити. І при цьому державні, відомчі та медзаклади Академії медичних наук не приймають киян, хворих на коронавірус. Хоча мають загалом 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал. Я вважаю, що це - не державницька і, м'яко кажучи, дивна позиція уряду та Міністерства охорони здоров'я, які тим часом розповідають про розгортання госпіталів у палацах спорту й так далі", - наголосив Віталій Кличко.

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