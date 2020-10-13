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13 октября 2020, вторник, 14:31 710
Общество 2020-10-13T15:30:03+03:00
Українські Новини
Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35%, - мэр Кличко

Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35%, - мэр Кличко

Ирина Дорофейчук
Газ, КГГА, Тарифы, Кличко, Отопление, Теплосети
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Парламент по принятию законопроекта, который позволит уменьшить тариф на газ. Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей, информирует портал kiev.klichko.org.

"Я обращаюсь к депутатам Парламента безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект №2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную - низкую цену за услуги!", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что городская власть заботится о том, чтобы киевляне платили справедливую цену за полученные услуги.

"В прошлом отопительного сезона, по постановлению правительства, действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины. Напомню, в структуре тарифа на отопление и горячую воду стоимость газа составляет 80%. Поэтому, благодаря скидке, киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 миллиарда гривен", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что такое постановление действовало только для прошлого отопительного сезона. Аналогичного решения, которое бы касалось этого отопительного сезона, правительство не приняло. И у теплоснабжающих предприятий не только Киева, но и всей Украины нет правовых оснований применять актуальную цену на газ.

"Более того, Парламент не смог за это время принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа. - Которая на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м", - подчеркнул Кличко.

Также мэр сообщил, что столица осуществила все технические и организационные меры, чтобы начать отопительный сезон вовремя.

"Мы также провели гидравлические испытания, по результатам которых тепловики устранили 6,5 тыс повреждений. Поэтому город готов оперативно начать отопительный сезон", - сообщил Виталий Кличко.

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