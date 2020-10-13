подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Налоги
  • Одесское ноу-хау: контрабандисты прятали от таможенников незадекларированные товары в мусорных баках, – Резник
13 октября 2020, вторник, 13:52 458 Видео
Налоги 2020-10-13T14:02:09+03:00
Українські Новини
Одесское ноу-хау: контрабандисты прятали от таможенников незадекларированные товары в мусорных баках, – Резник

Одесское ноу-хау: контрабандисты прятали от таможенников незадекларированные товары в мусорных баках, – Резник

Ирина Дорофейчук
Контрабанда, Одесская таможня, Игорь Резник, Орест Фирманюк, Гостаможслужба Украины
Игорь Резник. Фото: Facebook
Игорь Резник. Фото: Facebook

Директор Департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Государственной таможенной службы Украины Игорь Резник сообщил, что подручные одного из известнейших контрабандистов страны Ореста Фирманюка, попавшись таможенникам с поличным, попытались "креативно" выкрутиться из сложившейся ситуации. Чтобы скрыть преступление, они решили спрятать часть контрабандного груза в ближайшие мусорные баки.

Об этом таможенник заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 октября, когда сотрудники Департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде, а также Координационно-мониторинговой и Одесской таможен разоблачили попытку контрабанды на складе Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "ЛСЛ Одесса", где происходят махинации Фирманюка.

"Чтобы скрыть преступление, его (Фирманюка) люди не нашли ничего лучше, кроме как положить часть груза в мусорные контейнеры, которые стояли неподалеку. Не помогло. Сейчас таможенники фиксируют факт нарушения таможенных правил", - написал Резник.

По словам директор Департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Гостаможслужбы, это явно "выход на новый уровень".

"Я только не могу понять: Фирманюк опустился или все же поднялся до уровня мусорных баков?" – сыронизировал Резник.

Больше новостей о: Контрабанда Одесская таможня Игорь Резник Орест Фирманюк Гостаможслужба Украины

"Будет так, как решишь ты". Зеленский на выборах 25 октября задаст всем избирателям на участках 5 вопросов
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть
Новости
Офис Президента подтверждает отсутствие юридических последствий опроса 25 октября 14:04
Игорь Резник. Фото: Facebook
Одесское ноу-хау: контрабандисты прятали от таможенников незадекларированные товары в мусорных баках, – Резник 13:52 Видео
В Киеве за сутки количество новых случаев COVID-19 увеличилось в 2 раза 13:41 Инфографика
Мариинский дворец в Киеве. Фото: discoverukraine.com.ua
В Мариинском дворце отвалился декор, прикрепленный на монтажную пену 13:36
Глобальный договор ООН призывает украинские компании присоединиться к движению устойчивого развития 13:35
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
В сентябре рост цен на продтовары замедлился, зато ускорился рост стоимости автомобилей и лекарств
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok