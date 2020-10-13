Одесское ноу-хау: контрабандисты прятали от таможенников незадекларированные товары в мусорных баках, – Резник

Директор Департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Государственной таможенной службы Украины Игорь Резник сообщил, что подручные одного из известнейших контрабандистов страны Ореста Фирманюка, попавшись таможенникам с поличным, попытались "креативно" выкрутиться из сложившейся ситуации. Чтобы скрыть преступление, они решили спрятать часть контрабандного груза в ближайшие мусорные баки.

Об этом таможенник заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 октября, когда сотрудники Департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде, а также Координационно-мониторинговой и Одесской таможен разоблачили попытку контрабанды на складе Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "ЛСЛ Одесса", где происходят махинации Фирманюка.

"Чтобы скрыть преступление, его (Фирманюка) люди не нашли ничего лучше, кроме как положить часть груза в мусорные контейнеры, которые стояли неподалеку. Не помогло. Сейчас таможенники фиксируют факт нарушения таможенных правил", - написал Резник.

По словам директор Департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Гостаможслужбы, это явно "выход на новый уровень".

"Я только не могу понять: Фирманюк опустился или все же поднялся до уровня мусорных баков?" – сыронизировал Резник.

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