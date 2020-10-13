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  • В Мариинском дворце отвалился декор, прикрепленный на монтажную пену
13 октября 2020, вторник, 13:36 1151
Политика 2020-10-13T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Мариинском дворце отвалился декор, прикрепленный на монтажную пену

В Мариинском дворце отвалился декор, прикрепленный на монтажную пену

Ольга Фандорина
Ремонт, Мариинский дворец, Монтажная пена, Плохой ремонт
Мариинский дворец в Киеве. Фото: discoverukraine.com.ua
Мариинский дворец в Киеве. Фото: discoverukraine.com.ua

В Мариинском дворце отпала часть бетонного ограждения. Элементы декора держались на монтажной пене. Это очень удивило автора поста и он в соцсети передал свое возмущение в адрес реставраторов дворца.  Соответствующий пост опубликовал на своей странице в Facebook военный эксперт Александр Билецкий. 

На фото четко видно, что элементы декора держались на монтажной пене. Это очень удивило автора поста и он в соцсети передал свое возмущение в адрес реставраторов дворца.

Ограждение Мариинского дворца. Фото: Александр БилецкийОграждение Мариинского дворца. Фото: Александр Билецкий

Ограждение Мариинского дворца. Фото: Александр БилецкийОграждение Мариинского дворца. Фото: Александр Билецкий

Как сообщали Українські Новини, Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта.

Мариинский дворец в 2018 году продолжат реставрировать и обустраивать за 72,6 млн гривен.

Также для Мариинского дворца планировали закупить мебели и оборудования для кухонных помещений на 1 млн гривен.

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