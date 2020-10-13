В Мариинском дворце отвалился декор, прикрепленный на монтажную пену

В Мариинском дворце отпала часть бетонного ограждения. Элементы декора держались на монтажной пене. Это очень удивило автора поста и он в соцсети передал свое возмущение в адрес реставраторов дворца. Соответствующий пост опубликовал на своей странице в Facebook военный эксперт Александр Билецкий.

На фото четко видно, что элементы декора держались на монтажной пене. Это очень удивило автора поста и он в соцсети передал свое возмущение в адрес реставраторов дворца.

Ограждение Мариинского дворца. Фото: Александр Билецкий

Ограждение Мариинского дворца. Фото: Александр Билецкий

Как сообщали Українські Новини, Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта.

Мариинский дворец в 2018 году продолжат реставрировать и обустраивать за 72,6 млн гривен.

Также для Мариинского дворца планировали закупить мебели и оборудования для кухонных помещений на 1 млн гривен.

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