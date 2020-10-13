Победителем конкурса биомедицинских стартапов BioMedTech "Джерело інновацій" стала роботизированная рука-протез

В рамках 29-й международной медицинской выставки Public Health 2020 состоялась финальная часть Первого конкурса биомедицинских стартапов BioMedTech Джерело інновацій.

В финал конкурса вышли пять стартапов, которых жюри в составе известных ученых и бизнесменов отбирало из числа нескольких десятков претендентов на протяжении сентября 2020 года. Цель конкурса: развитие украинского рынка биомедицинских инноваций, способных улучшить методы профилактики, лечения, диагностики заболеваний, повысить качество здравоохранения.

Первое место по результатам голосования жюри занял стартап по производству роботизированных протезов-рук с искусственным интеллектом. В целом топ-5 проектов победителей в зависимости от набранных баллов заняли следующие места:

Бионический роботизированный протез-рука Esper hand компании Эспер Бионикс. Esper hand - это первый IoT (интернет вещей) протез со сложным программным обеспечением, разработанный с использованием Machine Learning подхода (искусственный интеллект). Разработка включает набор датчиков, возможность фильтрации сигналов и систематическое обновление хватов и алгоритмов обработки сигналов. Он распознает активность человека и подстраивает хват к соответствующей ситуации, уменьшает время необходимое для обучения, повышает точность управления и обеспечивает интуитивное управление протезом. "Живые" кардиоимпланты Geron Core. Инновационная разработка, которая позволит заменить искусственные кардиоимпланты на так называемые "живые" - из собственных клеток ребенка создается собственная "живая" ткань для импланта. Программно-аппаратный комплекс Crunch.Tips для процесса реабилитации поврежденных конечностей (компания "Фисон"). Crunch.Tips - это насадки (сенсоры) на костыли, которые в режиме реального времени измеряют нагрузку на поврежденные конечности пациента, проходящего реабилитацию. Пациент получает уведомления каждый раз, когда нагрузка слишком маленькая или слишком большая, а врач имеет возможность просмотреть ход реабилитации и убедиться, что пациент следует рекомендациям относительно характера нагрузок. Медицинская Информационная Система МедЦентр+ - автоматизация процессов управления медобслуживанием. МИС "МедЦентр+" объединяет в единой системе работу контакт-центра больницы, медицинских работников, врачей и коммерческих подразделений; синхронизирует информацию с работой сайта; углубленно анализирует информацию в режиме реального времени; обеспечивает электронный документооборот и контроль за всеми назначениями врача. "Медицинский ЭКГ-калькулятор" лечебно-диагностического центра "Виком Мед". Медицинский ЭКГ-калькулятор - это паспорт здоровья сердца, который формируется с помощью автоматизации анализа электрокардиограммы (ЭКГ). В частности, проводится анализ физиологичности сердечных сокращений - ЭКГ-АФСС. Алгоритм позволяет оценить возможности и готовность сердца к выполнению жизненных нагрузок у здорового или больного человека.

Полное видео финальной части конкурса с награждением победителей можно посмотреть здесь.

Главный приз для стартапов, которые заняли 1 и 2 места - презентация проекта на международном медицинском форуме MEDICA в Дюссельдорфе (Германия) в ноябре 2021 (медицинская выставка мирового масштаба, расходы на поездку и участие в MEDICA покрывают организаторы конкурса).

Отдельный приз для 1 места - акселерационная программа по развитию стартапа. Также соорганизатор - оргкомитет выставки Public Health - на выставке в следующем году предоставит возможность бесплатной демонстрации технологии работы бионического протеза-руки Esper hand компании Эспер Бионикс. Приз для 2 места - программа по комплексному анализу стартапа (due diligence). Призы для 3-5 мест - обучающая программа "Как с идеи создать продукт и вырастить успешный бизнес?".

Конкурс "Джерело інновацій" в сфере BioMedTech организован общественным объединением "Джерело Експо" и ДП "Премьер Экспо", которые объединили усилия, чтобы помочь украинским ученым, новаторам и стартапам в развитии и внедрении инноваций.

В рамках конкурса украинским стартапам предоставляется возможность получить профессиональную экспертизу и впоследствии получить финансирование проектов с выходом на международные рынки. К участию приглашаются изобретатели и команды новаторов (стартапов), которые имеют перспективные и инновационные технологические разработки/проекты на уровне: идеи, pre-seed, прототипа или готового продукта. Старт следующего конкурса биомедицинских стартапов BioMedTech "Джерело інновацій" организаторы планируют с февраля 2021 года.

Общественное объединение "Джерело Експо" - непредпринимательское общественное объединение, созданное для повышения конкурентоспособности украинской продукции (работ, услуг) на внешних рынках, развития экспортных компетенций, продвижения украинских товаров, работ и услуг за рубежом, оказание помощи в налаживании сотрудничества и партнерства между украинским и зарубежным бизнесом.

Public Health 2020 - крупнейшая международная медицинская выставка в Украине, которая состоялась в Киеве с 7 по 9 октября 2020 года. Организатор ДП "Премьер Экспо". На выставке были представлены 280 участников из 13 стран мира и 39 деловых и научных мероприятий.

Пресс-службы "Джерело Експо" и ДП "Премьер Экспо"

За дополнительной информацией обращайтесь к Дарье Абуловой.

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