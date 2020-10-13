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  • Сергей Кудлаенко назвал своей задачей быть доступными для каждого винничанина, особенно во время карантина
13 октября 2020, вторник, 10:35 1207
Выборы 2020-10-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Сергей Кудлаенко назвал своей задачей быть доступными для каждого винничанина, особенно во время карантина

Сергей Кудлаенко назвал своей задачей быть доступными для каждого винничанина, особенно во время карантина

Петр Стуженко
Выборы, Агитация, Мэр, Винница, QR-код, Кудлаенко
Сергей Кудлаенко. Фото: vinnytsianews.com
Сергей Кудлаенко. Фото: vinnytsianews.com

Кандидат на должность Винницкого городского головы Сергей Кудлаенко лично представил пример бесконтактной агитации и рассказал жителям города как пользоваться QR-кодами с его инновационных агитационных призм. Соответствующее видео инструкции опубликовал кандидат на своей странице в сети Facebook, информирует портал vinnytsianews.com.

Для того, чтобы написать кандидату, обратиться с определенным вопросом или получить информационные материалы и узнать новости команды Кудлаенко необходимо на смартфоне выбрать программу считывания QR-кода и привести фотокамеру на него. Уже через несколько секунд на экране появится информация, скрытая в коде. Затем надо только выбрать необходимую социальную сеть и присоединиться к сообществам кандидата (Facebook, Telegram, Instagram или Viber).

"Все обращения будут обработаны и каждый получит ответ", - уверяет Кудлаенко.

Так открыто и доступно кандидат с командой планирует работать и в дальнейшем, чтобы все жители города имели контакт с городскими властями и службами всех уровней: от ЖЭКа в городской совет и мэра.

"Наша основная задача - быть доступными для каждого винничанина", - отметил Кудлаенко.

Напомним, впервые в Украине бесконтактно получить агитационную информацию своим избирателям предложил кандидат на должность Винницкого городского головы Сергей Кудлаенко. Ноу-хау кандидата на пост городского головы - призмы с QR-кодом.

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