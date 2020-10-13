Сергей Кудлаенко назвал своей задачей быть доступными для каждого винничанина, особенно во время карантина

Кандидат на должность Винницкого городского головы Сергей Кудлаенко лично представил пример бесконтактной агитации и рассказал жителям города как пользоваться QR-кодами с его инновационных агитационных призм. Соответствующее видео инструкции опубликовал кандидат на своей странице в сети Facebook, информирует портал vinnytsianews.com.

Для того, чтобы написать кандидату, обратиться с определенным вопросом или получить информационные материалы и узнать новости команды Кудлаенко необходимо на смартфоне выбрать программу считывания QR-кода и привести фотокамеру на него. Уже через несколько секунд на экране появится информация, скрытая в коде. Затем надо только выбрать необходимую социальную сеть и присоединиться к сообществам кандидата (Facebook, Telegram, Instagram или Viber).

"Все обращения будут обработаны и каждый получит ответ", - уверяет Кудлаенко.

Так открыто и доступно кандидат с командой планирует работать и в дальнейшем, чтобы все жители города имели контакт с городскими властями и службами всех уровней: от ЖЭКа в городской совет и мэра.

"Наша основная задача - быть доступными для каждого винничанина", - отметил Кудлаенко.

Напомним, впервые в Украине бесконтактно получить агитационную информацию своим избирателям предложил кандидат на должность Винницкого городского головы Сергей Кудлаенко. Ноу-хау кандидата на пост городского головы - призмы с QR-кодом.

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