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13 октября 2020, вторник, 10:27 856
Экономика 2020-10-13T10:38:21+03:00
Українські Новини
Комиссию за расчеты платежными картами могут уменьшить в 5-6 раз, — законопроект

Комиссию за расчеты платежными картами могут уменьшить в 5-6 раз, — законопроект

Елена Новикова
Банковская карта. Фото: pixabay
Банковская карта. Фото: pixabay

В парламенте зарегистрирован законопроект №4178, который предлагает серьезно уменьшить т.н. ставку эквайринга – для расчетов платежными картами. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, уже с начала следующего года, общий размер ставки комиссии (с учетом комиссии и банков, и международных платежных систем) может быть ограничен на уровне 1,5% от размера платежа, с июля 2021 г. – на уровне 1%, а с 2022 г. – не выше 0,5%.

Это поможет, прежде всего, малому бизнесу, который вынужден платить 2-3% комиссии за расчеты платежными картами – в 7 раз больше, чем в Евросоюзе

Многие торговые сети, которые активно работают с малым бизнесом и в расчетах которых серьезную роль играют платежные карты, поддержали данный законопроект.

"Комиссия за расчет платежными картами в Украине в 7 раз выше, чем в странах Евросоюза. За каждые 100 грн, заплаченные картой, предприниматель должен 2,5-3 грн отдать банку. Учитывая, что украинский бизнес, особенно малый и средний бизнес, переживает сейчас тяжелейший кризис, мы призываем банки и международные платежные системы сделать шаг на встречу бизнесу и уменьшить комиссии по платежам", – заявила директор по вопросам сотрудничества с государственной властью "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Олеся Оленицкая.

Сеть "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" специализируется на работе именно с малыми предприятиями и физическими лицами-предпринимателями, которые часто используют данную торговую сеть для продвижения и реализации собственной продукции, а также с сегментом ХоРеКа - отели, рестораны, кафе, которые также, как правило, являются малым бизнесом.

"Парадоксально, но при действующих сейчас технологиях расчет наличными для украинского предпринимателя в 100-150 (!) раз выгоднее, чем расчет картой. Так, стоимость инкассации банком наличной гривны в среднем стоит 0,02% от суммы. А комиссия за проведение карточных платежей колеблется от 1,8 до 3%. При этом если мы, как крупные торговые сети, еще можем "выторговать" чуть меньший процент благодаря серьезным оборотам, то малый бизнес вынужден платить по полной – 2-3% с каждого платежа плюс 300-400 грн. за каждый POS-терминал в месяц", – объясняет ситуацию Олеся Оленицкая.

Ранее Национальный банк также призывал банки и платежные комиссии уменьшить ставки по расчетам платежными картами.

"Мы очень хотим, чтобы безналичные платежи были более дешевыми, чем наличные, и уже делаем необходимые шаги в этом направлении. Мы рекомендуем банкам действовать аналогично и снижать стоимость онлайн-расчетов для своих клиентов", - ранее заявил заместитель главы Нацбанка Сергей Холод

К тому же, снижение ставки комиссии эквайринга полностью соответствует практике Европейского Союза. В Евросоюзе еще в 2008 г. после полномасштабного расследования, которое грозило обеим крупнейшим платежным системам огромным штрафом, Visa и Mastercard договорились с Еврокомиссией уменьшить свою комиссию до 0,2%. Согласно Регламенту 2015/751 от 29 апреля 2015 г., во всех странах Евросоюза размер ставок комиссии не может превышать 0,2% по дебетным картам и 0,3% по кредитным.

В США и в Великобритании платежные системы и банки также были вынуждены серьезно снизить свои комиссии после групповых исков, переговоров и мировых соглашений с предпринимателями.

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