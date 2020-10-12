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12 октября 2020, понедельник, 18:39 836
Выборы 2020-10-12T19:00:03+03:00
Українські Новини
У нас есть серьезные сомнения относительно институциональной способности действующей власти провести эти выбор

У нас есть серьезные сомнения относительно институциональной способности действующей власти провести эти выборы, — Марина Порошенко

Валерия Драгомирова

Лидер команды ЕС в Киевсовет Марина Порошенко и глава списка ЕС в Киевский областной совет Виктория Сюмар провели встречу с председателем мониторинговой миссии ОБСЕ Ингибйорг Сольрун Гисладоттир и политическим аналитиком миссии Димашем Алжановым, в ходе которой выразили свой взгляд на ход избирательной кампании в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба партии. 

При обсуждении Марина Порошенко отметила, что эти выборы будут важными индикатором всего происходящего в стране за последние полтора года правления абсолютно некомпетентной центральной власти.

"У нас есть серьезные сомнения относительно институциональной способности действующей власти провести эти выборы. Большое беспокойство вызывает независимость избирательных комиссий и их возможность полноценно работать с учетом эпидемии коронавируса. Учитывая сложность избирательного процесса мы ожидаем достаточно большого количества нарушений и соответственно обжалований решений избирательных комиссий. И здесь нас особенно беспокоит способность судов оперативно и беспристрастно рассматривать дела и выносить справедливые решения, чтобы защитить выбор граждан", - сказала Марина Порошенко.

Виктория Сюмар отметила, что "Европейская Солидарность" в ходе предвыборной кампании сталкивается с большим количеством нарушений и давлением. В частности, она рассказала о блокировании "Приватбанком" счетов партии, нарушения при распределении должностей в избирательные комиссии всех уровней, повреждения билбордов с рекламой "Европейской Солидарности" в Черкасской области и препятствование размещению наружной рекламы партии в Волынской и Полтавской областях.

Также участники встречи подчеркнули, что "Европейская Солидарность" является партией с четкими идеологическими установками - ориентацией на европейские стандарты и защиту государственного суверенитета.

"В Киев мы идем с лозунгом "Помогать и защищать". И это не просто слова. Они соответствуют тому, что наша команда делала и делает, независимо от того, это избирательная кампания, или политические будни", - отметила Марина Порошенко.

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