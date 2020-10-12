СБУ начала заниматься ларьками в Киеве, "это закончится крышеванием", – Дубинский

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что Служба безопасности Украины затребовала в Киевском городском совете документы на торговые киоски, установленные на остановках общественного транспорта в Киеве.

Об этом народный депутат сообщил на своем Telegram-канале.

"В СБУ в рамках какого-то дела решили разобраться с законностью установки киосков в Киеве. Видимо, эти киоски очень опасны для государственности. На таможне порядок, можно уже заняться и киосками", - сыронизировал Дубинский.

Нардеп опубликовал письмо за подписью первого заместителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Евгения Айдемского, направленное к Киевсовет.

СБУ затребовало документы об утверждении Порядка проведения инвестиционного конкурса, состава комиссии за 2007 год, и документов всех участников конкурсов на установку ларьков на остановках общественного транспорта за 2016 год, документы об участии в конкурсах, бухгалтерские документы, сметы, банковские выписки, договоры и другие документы. Письмо было направлено в Киевсовет 8 октября 2020 года.

"Заканчивается это все крышеванием ларьков. Ларечная экономика. Что тут выдумывать", - написал Дубинский.

Напомним, в октябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский публично указал на необходимость лишения Службы безопасности Украины полномочий расследовать экономические и коррупционные преступления.

Рада работает над законопроектом о создании Бюро экономической безопасности и лишением СБУ права расследования преступлений в сфере экономики. Законопроект №3087-Д скоро будет вынесен на 2-е чтение в Раду.

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