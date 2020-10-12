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12 октября 2020, понедельник, 17:09 584
Верховная Рада и партии 2020-10-12T19:00:05+03:00
Українські Новини
Правительство провалило борьбу с коронавирусом в Кировоградской области, – "За майбутнє"

Правительство провалило борьбу с коронавирусом в Кировоградской области, – "За майбутнє"

Татьяна Зотова
Максим Степанов, Минздрав Украины, Covid-19, ЗА Майбутнє, Женское движение
Женское движение
Женское движение "За майбутнє". Фото: zamajbutne.com.ua

Система здравоохранения Кировоградской области не выдержала нагрузки из-за эпидемии COVID-19 - в области сложилась катастрофическая ситуация с больницами.

Это обнаружили представительницы женского движения политической партии "За майбутнє", которые находятся в туре по регионам Украины.

В частности, во время визита в районную больницу Александровки оказалось, что здесь лечат больных COVID-19, поскольку в областной больнице свободные места закончились. При этом больница Александровки не определена опорной для этого. Как следствие, рядом с больными коронавирусом оказываются другие пациенты, которые могут "подцепить" болезнь в дополнение к своим тяжелым заболеваниям. В то же время на бумаге соответствующие больные приписаны к областной больнице, а значит никто из медиков, которые на самом деле их лечат, не получают "коронавирусных" доплат. Также в области сложилась катастрофическая ситуация с обеспечением тестами и индивидуальными средствами защиты.

"Абсурдно тратить средства, предусмотренные на борьбу с коронавирусом, на ремонт дорог. Мы видим, что больницы во многих областях Украины не обеспечены, врачи не имеют надлежащих средств защиты, и несмотря на то, что работают с больными COVID-19 - не получают доплат", - сказала координатор женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

Средства, выделяемые на борьбу с COVID-19 в Кировоградской области - мизерные.

"Из 64 млрд (гривен), которые выделило государство на борьбу с коронавирусом, Александровская центральная районная больница получила 738 гривен - на 1 тыс. защитных масок. Это вопиющая ситуация. Упущено драгоценное время, которое могли эффективно использовать на качественную подготовку медучреждений и врачей", - сообщил лидер партии "За майбутнє" в Кировоградской области Александр Горбунов.

В этой ситуации партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова. В партии считают, что министр не смог наладить эффективную систему противодействия распространению COVID-19. Борьба с эпидемией оказалась проваленной, несмотря на беспрецедентные средства, выделенные на нее. "За майбутнє" собирает подписи за отставку Степанова с должности министра здравоохранения.

Больше новостей о: Максим Степанов Минздрав Украины Covid-19 ЗА Майбутнє Женское движение "За майбутнє" Александр Горбунов

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