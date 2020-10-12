Минэкономики поддерживает постепенный рост ставки акцизов

Министерство экономического развития и торговли Украины поддерживает постепенный рост ставок акцизного налога на ТИЭН.

Об этом говорится в письме Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в адрес Министерства финансов.



Министерство поддерживает идею увеличения ставки акцизного налога на ТИЭН с 1 января 2021 на 70%, а в дальнейшем - ежегодное увеличение ставки акцизного налога на ТИЭН - на 50% к установлению ставки на уровне 9809,94 гривен за 1 килограмм.



По мнению специалистов министерства, такой график "предлагает более стабильную модель налогообложения, более постепенный переходный период для адаптации участников табачного рынка, что позволит минимизировать риски роста нелегальной торговли табачными изделиями, в том числе и контрабанды таких изделий в Украине из соседних стран".



Кроме того, предлагается оставить действующий на сегодня способ налогообложения ТИЭН, при котором ставка акцизного налога установлена ​​в гривнах за 1 килограмм.



"В европейском законодательстве отсутствуют гармонизированные требования относительно принципов и размеров налогообложения ТИЭН, а большинство стран Европейского Союза облагают такие изделия на уровне ставки, установленной для табака для курения, единицей измерения которой является цена за 1 килограмм", - говорится в письме.



Напомним, Ассоциация городов Украины и Федерация работодателей Украины обратились к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетьманцеву с призывом пересмотреть четырехкратное увеличение ставки акцизного налога на ТИЭН и предусмотреть рост акциза на ТИЭН на 50% с 2021 года.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости