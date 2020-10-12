Не допустить попадания столицы в "красную зону" могут только киевляне, - Палатный

Киевская городская власть эффективнее других в Украине противостоит распространению пандемии COVID-19. Об этом заявил народный депутат Украины VII-VIII созывов, возглавлявший Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд Артур Палатный.

Столица находится в "оранжевой зоне", количество больных, как и по всей стране, растет. Однако городская власть держит ситуацию под контролем и прилагает все усилия для защиты киевлян.

"Начиная с весны, город увеличивает количество коек в больницах, обеспечивает врачей и медицинские учреждения оборудованием, средствами индивидуальной защиты. На днях из резервного фонда города на эти расходы было выделено дополнительно 30 млн грн, до того было выделено 260 млн грн", - сказал Артур Палатный.

Сейчас в 18 медучреждениях столицы обустроено более 2,2 тіс коек. Мэр Виталий Кличко ведет переговоры с Министерством здравоохранения и Кабмином об увеличении коечного фонда в государственных медучреждениях, расположенных на территории Киева. В целом это более 11 тыс. коек.

"Переговоры сложные, мэр в очередной раз направил соответствующие обращения. Хотя этот вопрос можно было бы решить оперативно в рабочем режиме. Тем более, что сейчас центральная и городская власть должны объединять усилия и действовать синхронно. Когда речь идет о здоровье и жизни людей, не время играться в политику", - подчеркнул Артур Палатный.

Он также положительно оценил инициативы городских властей в направлении социальной защиты киевлян и поддержке бизнеса на время пандемии, а также качественную коммуникацию с обществом.

"Информационная гигиена сейчас не менее важна гигиены рук. Из-за отсутствия информации о ситуации распространяются фейки и опасные теории заговоров. Виталий Кличко не спрятался от киевлян, а с первых дней карантина лично ежедневно информирует о количестве больных, уровене загрузки медицинских учреждений и действий власти", - сказал Артур Палатный.

При этом он добавил, что обезопасить столицу от попадания в "красную зону" способны только киевляне - если будут придерживаться всех противоэпидемических рекомендации и ответственно относиться к карантина.

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