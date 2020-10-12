Налоговик с незадекларированным имуществом Анголюк пытается создать масштабную коррупционную схему, – СМИ

Начальник управления налогового администрирования Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Дмитрий Анголюк запустил процесс "централизации" решения всех вопросов, связанных с налогообложением местных предпринимателей.

Об этом сообщило интернет-издание Голос.ua, ссылаясь на источник в управлении налоговой службы.

"В Одессе Анголюк работает с лета этого года. И сразу начал заниматься тем, ради чего пришел - выкачивать деньги со всех, у кого они есть", - заявил сотрудник управления, пожелавший не раскрывать своего имени.

Со слов сотрудника ведомства, Дмитрий Анголюк с первых дней нахождения в должности запросил перечень самых крупных налогоплательщиков региона.

"Анголюка не интересует расширение базы налогообложения и отстаивание интересов государства. Он первым делом запросил список самых крупных налогоплательщиков и очень долго выяснял, кто стоит за каким именно бизнесом, направлением, компанией. Прицеливался, так сказать. За месяц был настроен оборот "кеша" в кабинете Анголюка в размере минимум миллиона долларов", - утверждает источник.

В управлении также указывают на несоответствие информации в декларации о доходах Анголюка его реальному имущественному состоянию.

"У Анголюка в декларации 10 тыс. долларов. Ну хоть бы постеснялся. Для отвода глаз даже указал подарки стоимостью в 150 и 350 гривен. Просто смешно. После работы в Черкассах, Николаеве и Киеве парень (Анголюк) считает, что никто не знает о его элитной недвижимости в столице и минимум 2 люксовых авто - его и жены", - говорят в одесском налоговом управлении.

Согласно официальной биографии Дмитрия Анголюка большую часть своей карьеры он проработал в управлении налоговой службы в Черкасской области.

"Если вы заглянете в биографию и декларацию Анголюка, то вам все станет понятно. Почему его коррупционные схемы не замечали? Потому что ответственным по борьбе с коррупцией в Черкасском управлении была жена Анголюка. То есть жена присматривала, работает ли по закону ее муж. Ее теперь и в Одессе ждать?" - сказали коллеги Анголюка.

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