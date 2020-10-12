подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Финансы
  • Налоговик с незадекларированным имуществом Анголюк пытается создать масштабную коррупционную схему, – СМИ
12 октября 2020, понедельник, 13:39 657
Финансы 2020-10-12T13:49:55+03:00
Українські Новини
Налоговик с незадекларированным имуществом Анголюк пытается создать масштабную коррупционную схему, – СМИ

Налоговик с незадекларированным имуществом Анголюк пытается создать масштабную коррупционную схему, – СМИ

Татьяна Зотова
Коррупция, ГНС Украины, Дмитрий Анголюк
Дмитрий Анголюк. Фото: od.tax.gov.ua
Дмитрий Анголюк. Фото: od.tax.gov.ua

Начальник управления налогового администрирования Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Дмитрий Анголюк запустил процесс "централизации" решения всех вопросов, связанных с налогообложением местных предпринимателей.

Об этом сообщило интернет-издание Голос.ua, ссылаясь на источник в управлении налоговой службы.

"В Одессе Анголюк работает с лета этого года. И сразу начал заниматься тем, ради чего пришел - выкачивать деньги со всех, у кого они есть", - заявил сотрудник управления, пожелавший не раскрывать своего имени.

Со слов сотрудника ведомства, Дмитрий Анголюк с первых дней нахождения в должности запросил перечень самых крупных налогоплательщиков региона.

"Анголюка не интересует расширение базы налогообложения и отстаивание интересов государства. Он первым делом запросил список самых крупных налогоплательщиков и очень долго выяснял, кто стоит за каким именно бизнесом, направлением, компанией. Прицеливался, так сказать. За месяц был настроен оборот "кеша" в кабинете Анголюка в размере минимум миллиона долларов", - утверждает источник.

В управлении также указывают на несоответствие информации в декларации о доходах Анголюка его реальному имущественному состоянию.

"У Анголюка в декларации 10 тыс. долларов. Ну хоть бы постеснялся. Для отвода глаз даже указал подарки стоимостью в 150  и 350 гривен. Просто смешно. После работы в Черкассах, Николаеве и Киеве парень (Анголюк) считает, что никто не знает о его элитной недвижимости в столице и минимум 2 люксовых авто - его и жены", - говорят в одесском налоговом управлении.

Согласно официальной биографии Дмитрия Анголюка большую часть своей карьеры он проработал в управлении налоговой службы в Черкасской области.

"Если вы заглянете в биографию и декларацию Анголюка, то вам все станет понятно. Почему его коррупционные схемы не замечали? Потому что ответственным по борьбе с коррупцией в Черкасском управлении была жена Анголюка. То есть жена присматривала, работает ли по закону ее муж. Ее теперь и в Одессе ждать?" - сказали коллеги Анголюка.

Больше новостей о: Коррупция ГНС Украины Дмитрий Анголюк

В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ
Зеленский пригрозил уволить Венедиктову, если до конца года не будет "посадок"
Новости
Начался сезон гриппа. За сколько и чем вакцинируют в частных клиниках столицы 14:03
Без изменения структуры потребления топлив украинские НПЗ прекратят работу через 1-2 года, - Федоренко 13:59
Коронавирусом заразился председатель Одесской ОГА Куцый 13:46
Пожар на лыжной фабрике
На Закарпатье горела лыжная фабрика. Пожар тушили три часа 13:44
Налоговик с незадекларированным имуществом Анголюк пытается создать масштабную коррупционную схему, – СМИ 13:39
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
ДТП в Яремче, фото: if.npu.gov.ua
В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие 22:24
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского о защите чести и достоинства 19:54
больше новостей
Количество новых случаев коронавируса на выходных снизилось. 4 420 больных за воскресенье
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok