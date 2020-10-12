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12 октября 2020, понедельник, 13:26 407
Политика 2020-10-12T13:30:02+03:00
Українські Новини
Шевчик догоняет Вилкула, в горсовет Кривого Рога могут пройти 8 партий, - опрос

Шевчик догоняет Вилкула, в горсовет Кривого Рога могут пройти 8 партий, - опрос

Анна Рудык
Голосование. Фото: Pixabay
Голосование. Фото: Pixabay

На выборах городского головы Кривого Рога, которые запланированы на 25 октября 2020 года, лидируют действующий мэр города Юрий Вилкул и кандидат от Партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди криворожан 8-9 октября этого года социологической группой "Рейтинг", передает УНИАН.

Так, за действующего градоначальника готовы проголосовать 40,8% избирателей, которые определились с выбором. Сразу же за ним идет кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, за которого готовы отдать свой голос 29,0% избирателей.

Далее с большим отрывом идут: кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов (10,1%), представитель "Европейской солидарности" Юрий Яровой (7,2%) и выдвиженец от "Силы людей" Юрий Милобог (5,5%). Остальные кандидаты заручились менее чем 4% симпатий избирателей.

В то же время 20% опрошенных не определились со своим выбором.

Замеры электоральных симпатий, которые проводились с июля по октябрь, позволяют говорить о резком снижении уровня поддержки Юрия Вилкула с течением избирательной кампании: так, если в сентябре за него были готовы проголосовать 50,5% всех опрошенных, то спустя месяц – 31,5%.

В то же время Дмитрий Шевчик резко нарастил поддержку: с 14,0% в сентябре до 22,3% в октябре (данные среди всех опрошенных)

Незначительный рост продемонстрировал также представитель "Евросолидарности" Юрий Яровой – с 3,9 до 5,5%.

Результаты опроса электоральных предпочтений на выборах в Криворожский горсовет говорят, что за партию действующего мэра "Блок Юрия Вилкула "Украинская перспектива" готовы проголосовать 33,8% избирателей. На втором месте "Слуга народа", которую намерены поддержать 23,2% опрошенных.

В горсовет проходят также "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,3%), "Партия Шария" (8,2%), "Европейская солидарность" (7,3%) и "Сила людей" (6,1%). Могут преодолеть 5-процентный барьер также ВО "Батькивщина" (4,7%) и "Пропозиция" (4,2%). Остальные партии набирают менее 2 процентов.

При этом наиболее нисходящую динамику за прошедший месяц демонстрируют "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Число тех, кто намерен голосовать за политсилу действующего мэра, за месяц снизилось на 10% - с 35,9 до 25,3% среди всех опрошенных.

Ощутимо просела также поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь" - с 9,1 до 7,7%.

Возросла поддержка "Партии Шария" (с 2,8 до 6,1%), "Европейской солидарности" (с 3,8 до 5,4%), "Силы людей" (с 1,4 до 4,6%) и "Европейской солидарности" - с 0,3 до 3,2%. Рост поддержки последней связывают с Юрием Любоненко, бывшим мэром Кривого Рога и лидером партии "Пропозиция" в городе.

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