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12 октября 2020, понедельник, 13:12 1876 Документ
Судебная власть 2020-10-12T13:30:24+03:00
Українські Новини
Против судей ВАКС по "делу Мартыненко" открыто дело за нарушение закона

Против судей ВАКС по "делу Мартыненко" открыто дело за нарушение закона

Татьяна Зотова
Николай Мартыненко, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора, ВАКС, Леся Федорак, Виктор Маслов, Игорь Строгий
Николай Мартыненко. Фото: Українські Новини
Николай Мартыненко. Фото: Українські Новини

16 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова по решению Печерского районного суда г. Киева возбудила уголовное дело против судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Леси Федорак, Виктора Маслова и Игоря Строгого по факту грубого нарушения ими права обвиняемого на защиту.

Об этом сообщила пресс-служба бывшего народного депутата Николая Мартыненко со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований.

Пресс-служба заявила, что адвокат летом обратился в Печерский райсуд Киева, который 26 августа обязал Офис генерального прокурора возбудить уголовное дело против судейской коллегии ВАКС во главе с Лесей Федорак о совершении ими уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 374 Уголовного кодекса Украины.

У Мартыненко считают, что коллегия ВАКС в составе судей Федорак, Маслова и Строгого злоупотребляет своими полномочиями и грубо нарушает право на защиту и справедливый суд, уничтожила состязательность сторон в пользу обвинения.

"В частности, по инициативе Леси Федорак судьи в нарушение Уголовно-процессуального кодекса изменили порядок исследования доказательств в пользу НАБУ и САП, фактически лишив адвокатов возможности защищать их клиентов. Также председательствующая на заседании суда угрожала изменением меры пресечения обвиняемым в связи с позицией защитников, которые, по мнению коллегии, "мешают" суду рассматривать это уголовное производство. Федорак даже заявила, что решение по делу будет зависеть от поведения обвиняемых и их защитников", - говорится в сообщении пресс-службы.

"После того как судья Федорак принудительно назначила адвокатов с бесплатной государственной помощи, она отказала им в предоставлении достаточного времени для ознакомления с материалами дела. Более того, судейская "тройка" потребовала от ГПУ... уголовного преследования адвокатов по этому делу. С подачи Федорак защитников также обвинили в якобы взрыве на закрытой территории ВАКС, куда имеют доступ только работники суда - по этому поводу мы обратились в Нацполицию для расследования. Эти 3 суддей ВАКС не гнушаются использовать клевету и юридическое преследование защитников и обвиняемых, которые не хотят мириться с предвзятостью Федорак. А близкие к НАБУ грантовые организации пиарят этих судей и занимаются клеветой относительно участников дела", - заявила пресс-служба экс-депутата.

У Мартыненко отметили, что "скандальное поведение коллегии ВАКС во главе с Федорак также получило резко негативную оценку адвокатского сообщества и вышло уже на международный уровень". "5 августа Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась к украинским и международным институциям о нарушении прав человека на защиту и профессиональных прав адвокатов. Это обращение направлено, среди прочих, Европейской ассоциации судей, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Комиссару Совета Европы. Совет адвокатов Украины обратил внимание на то, что судьи ВАКС Федорак, Маслов и Строгий нарушают не только национальное, но и международное законодательство, в частности ст. 6, 8, 17 Конвенции по защите прав человека и основных свобод", - отметили представители экс-нардепа.

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