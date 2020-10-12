Проти суддів ВАКС у "справі Мартиненка" відкрита справа через порушення закону

16 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова за рішенням Печерського районного суду м. Києва порушила кримінальну справу проти суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Лесі Федорак, Віктора Маслова та Ігоря Строгого за фактом грубого порушення ними права обвинуваченого на захист.

Про це повідомила прес-служба колишнього народного депутата Миколи Мартиненка з посиланням на Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Прес-служба заявила, що адвокат влітку звернувся до Печерського райсуду Києва, який 26 серпня зобов’язав Офіс генерального прокурора порушити кримінальну справу проти суддівської колегії ВАКС на чолі з Лесею Федорак щодо вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 374 Кримінального кодексу України.

У Мартиненка вважають, що колегія ВАКС у складі суддів Федорак, Маслова і Строгого зловживає своїми повноваженнями та грубо порушує право на захист і справедливий суд, знищила змагальність сторін на користь обвинувачення.

"Зокрема, за ініціативою Лесі Федорак судді в порушення Кримінально-процесуального кодексу змінили порядок дослідження доказів на користь НАБУ та САП, фактично позбавивши адвокатів можливості захищати їх клієнтів. Також головуюча на засіданні суду погрожувала зміною запобіжного заходу обвинуваченим у зв’язку із позицією захисників, які, на думку колегії, "заважають" суду розглядати це кримінальне провадження. Федорак навіть заявила, що рішення у справі залежатиме від поведінки обвинувачених та їх захисників", - йдеться в повідомленні прес-служби.

"Після того як суддя Федорак примусово призначила адвокатів із безоплатної державної допомоги, вона відмовила їм у наданні достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи. Більше того, суддівська "трійка" почала вимагати від ГПУ… кримінального переслідування адвокатів у цій справі. З подачі Федорак захисників також звинуватили у нібито вибуху на закритій території ВАКС, куди мають доступ тільки працівники суду – з цього приводу ми звернулись до Нацполіції щодо розслідування. Ці 3 суддів ВАКС не гребують використовувати наклепи та юридичне переслідування захисників та обвинувачених, які не хочуть миритися з упередженістю Федорак. А близькі до НАБУ грантові організації піарять цих суддів та займаються оббріхуванням учасників справи", - заявила прес-служба екс-нардепа.

У Мартиненка наголосили, що "скандальна поведінка колегії ВАКС на чолі з Федорак також отримала різко негативну оцінку адвокатської спільноти та вийшла вже на міжнародний рівень". "5 серпня Національна асоціація адвокатів України звернулась до українських та міжнародних інституцій щодо порушення прав людини на захист і професійних прав адвокатів. Це звернення направлене, серед інших, до Європейської асоціації суддів, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та Комісару Ради Європи. Рада адвокатів України звернула увагу на те, що судді ВАКС Федорак, Маслов та Строгий порушують не тільки національне, а й міжнародне законодавство, зокрема ст. 6, 8, 17 Конвенції по захисту прав людини і основних свобод", - зазначили представники екс-нардепа.

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