Максиму Нефедову готовят подозрение за злоупотребление властью - вывел из-под санкций 60 компаний, сотрудничающих с РФ

Следствие по делу, которое расследует СБУ касательно действий служебных лиц Министерства экономического развития и торговли в период руководства Айвараса Абромавичуса, собрало достаточно доказательств и готовится предъявлять подозрения по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением, которое причинило тяжкие последствия.

Об этом стало известно из проекта подозрения Максиму Нефедову, оказавшемся в распоряжении редакции.

В период его работы заместителем министра, Нефедов вместе с министром Абромавичусом и еще рядом лиц разработали и реализовали схему вывода из-под специальных санкций более 60 украинских компаний, причинив государству ущерб в 10,5 млн. грн.

Речь идет о санкциях в виде получения индивидуальных лицензий на внешнеэкономические операции. Они применяются за нарушения предприятиями требований валютного законодательства.

Большинство из юрлиц, которые фигурируют в документе, попали в перечень в период 2014-16 годов, как предприятия, имеющие отношение к РФ либо через владельцев, либо как осуществляющие подозрительные внешнеэкономические операции с Россией, признанной в Украине страной-агрессором.

Специальные санкции вводит Минэкономразвития по представлению правоохранительных органов. И критерии четко определены законом. Но в министерстве под руководством Абромавичуса решили выработать собственные критерии, которые бы дали возможность отменить приказы о применении санкций.

Министр Абромавичус подписал соответствующее поручение. И впоследствии были подготовлены приказы о снятии санкций, которые подписывал лично Нефедов, занимавший на тот момент должность заместителя министра.

Интересно то, что он, как и другие чиновники, четко понимал, что законных оснований для этого нет – ряд сотрудников при согласовании приказов письменно указали, что такие решения противоречат закону. Но их замечания были проигнорированы.

Государству нанесены убытки на сумму почти 10,5 млн. грн. в виде неуплаты лицензионных сборов, которые составляют 0,2 % от официального оборота операций этих компаний. За указанный в документе период они совершили экспортно-импортных операций на 5,2 млрд грн.

Но намного важней для них было не деньги, а именно снятие санкций, ведь они позволяют министерству контролировать каждую внешнеэкономическую сделку и накладывают ограничения целый ряд видов деятельности предприятия.

О мотивах такого решения руководителей министерства в проекте подозрения Нефедову информации нет. Но из текста можно сделать вывод, что аналогичные обвинения будут выдвинуты и Абромавичусу и еще ряду чиновников министерства.

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