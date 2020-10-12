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12 октября 2020, понедельник, 13:15 3309 Документ
Силовые структуры 2020-10-12T13:42:54+03:00
Українські Новини
Максиму Нефедову готовят подозрение за злоупотребление властью - вывел из-под санкций 60 компаний, сотрудничаю

Максиму Нефедову готовят подозрение за злоупотребление властью - вывел из-под санкций 60 компаний, сотрудничающих с РФ

Сергей Паламаренко
СБУ, Нефедов, Минэкономразвития, подозрение, Министерство экономического развития и торговли, Айварас Абромавичус
Максим Нефедов. Фото: facebook.com/max.nefyodov
Максим Нефедов. Фото: facebook.com/max.nefyodov

Следствие по делу, которое расследует СБУ касательно действий служебных лиц Министерства экономического развития и торговли в период руководства Айвараса Абромавичуса, собрало достаточно доказательств и готовится предъявлять подозрения по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением, которое причинило тяжкие последствия. 

Об этом стало известно из проекта подозрения Максиму Нефедову, оказавшемся в распоряжении редакции. 

В период его работы заместителем министра, Нефедов вместе с министром Абромавичусом и еще рядом лиц разработали и реализовали схему вывода из-под специальных санкций более 60 украинских компаний, причинив государству ущерб в 10,5 млн. грн. 

Речь идет о санкциях в виде получения индивидуальных лицензий на внешнеэкономические операции. Они применяются за нарушения предприятиями требований валютного законодательства. 

Большинство из юрлиц, которые фигурируют в документе, попали в перечень в период 2014-16 годов, как предприятия, имеющие отношение к РФ либо через владельцев, либо как осуществляющие подозрительные внешнеэкономические операции с Россией, признанной в Украине страной-агрессором. 

Специальные санкции вводит Минэкономразвития по представлению правоохранительных органов. И критерии четко определены законом. Но в министерстве под руководством Абромавичуса решили выработать собственные критерии, которые бы дали возможность отменить приказы о применении санкций. 

Министр Абромавичус подписал соответствующее поручение. И впоследствии были подготовлены приказы о снятии санкций, которые подписывал лично Нефедов, занимавший на тот момент должность заместителя министра. 

Интересно то, что он, как и другие чиновники, четко понимал, что законных оснований для этого нет – ряд сотрудников при согласовании приказов письменно указали, что такие решения противоречат закону. Но их замечания были проигнорированы. 

Государству нанесены убытки на сумму почти 10,5 млн. грн. в виде неуплаты лицензионных сборов, которые составляют 0,2 % от официального оборота операций этих компаний. За указанный в документе период они совершили экспортно-импортных операций на 5,2 млрд грн. 

Но намного важней для них было не деньги, а именно снятие санкций, ведь они позволяют министерству контролировать каждую внешнеэкономическую сделку и накладывают ограничения целый ряд видов деятельности предприятия. 

О мотивах такого решения руководителей министерства в проекте подозрения Нефедову информации нет. Но из текста можно сделать вывод, что аналогичные обвинения будут выдвинуты и Абромавичусу и еще ряду чиновников министерства. 

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