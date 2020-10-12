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12 октября 2020, понедельник, 12:36 1525
Экономика 2020-10-12T13:30:03+03:00
Українські Новини
В Украине и Европе снова подорожала электроэнергия

В Украине и Европе снова подорожала электроэнергия

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия. Фото: Українське Фото
Электроэнергия. Фото: Українське Фото

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 12 октября повысилась на 14,19%, или на 187,77 гривен/МВт-ч до 1 510,8 гривны/МВт-ч по сравнению с 5 октября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 24,6%, или на 315,94 гривны/МВт-ч до 1 714,51 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (45,39 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (16,38 евро/МВт-ч) в 2,8 раза, в Швеции (42,02 евро/МВт-ч) - на 7,4%.

При этом в Дании цена электроэнергии (46,47 евро/МВт-ч) на 2,4% выше, чем в Украине, во Франции (47,19 евро/МВт-ч) - на 4%, в Германии (46,9 евро/МВт-ч) - на 3,3%, в Австрии (47 евро/МВт-ч) - на 3,5%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 44,3%, или на 15,68 евро/МВт-ч до 51,09 евро/МВт-ч (1 700,23 гривны/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 12 октября).

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.

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