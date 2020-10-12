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12 октября 2020, понедельник, 12:34 1255
Верховная Рада и партии 2020-10-12T13:30:03+03:00
Українські Новини
Охранная фирма "Конгресс" атаковала семейную акцию в Киеве - пострадал Руслан Кухарчук. Полиция наблюдала

Охранная фирма "Конгресс" атаковала семейную акцию в Киеве - пострадал Руслан Кухарчук. Полиция наблюдала

Надежда Комендантова
Нападение, Руслан Кухарчук
Фото: vsirazom
Фото: vsirazom

В столице на площади Спортивной  у торгово-развлекательного центра "Гулливер" 11 октября в 18:00 была заявлена ​​просемейная информационно-просветительская акция. Люди собирались, чтобы сказать о своей гражданской позиции по недопущению пропаганды гомосексуализма на стенах "Гулливер" с помощью проекционную иллюминации. Однако активистов, только попытались приблизиться к торговому центру, начала вытеснять наемный частная охрана фирмы "Конгресс", применяя физическую силу и повреждая имущество. Среди пострадавших и председатель движения "Все вместе!" - Руслан Кухарчук.

Как сообщает сайт "Всі разом", первое нападение на семейных активистов произошел около 18 часов вечера. Потом еще несколько раз бойцы применяли неоправданную физическую силу к участникам мирной акции. Очевидцы отмечают, что полиция не вмешивалась и просто наблюдала как наемная охрана делала так называемую "зачистку".

"Я и еще несколько единомышленников совершили лишь попытку подойти к Гулливеру, сразу охранная фирма "Конгресс" начала физическую атаку: отталкивали, повалили на землю, наносили удары, забрали транспаранты, личные вещи, поломали громкоговоритель. Мы вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции и написали заявление с требованием установить лиц, наносили телесные повреждения и незаконно завладели моим имуществом ", - говорит Руслан Кухарчук, председатель движения" Все вместе! ". Нападение на председателя общественного движения зафиксировали на видео:

К акции присоединялись киевляне и неравнодушные люди. Они распределились в разных местах площади. Там были молодые семьи с флагом "Все вместе за семью!", Активисты с нарисованным баннером "Я против разрушительной пропаганды гомосексуализма" и баннерами с цитатами Библии. Также к участию в акции присоединились различные организации и сообщества. Все они прогуливались площади и мирным путем пытались заявить о своей позиции.

Однако охрана продолжала разгонять людей насильственным способом. Через некоторое время на Руслана Кухарчука было осуществлено второе нападение. Полиция по этому наблюдала и когда участник акции спросил милиционера: "Неужели ничего за это приступ не будет этому человеку?", Полицейский просто пожал плечами.

Участники и председатель движения "Все вместе!" уверяют, что не оставят эти события без внимания и уже начали процесс идентификации бойцов фирмы "Конгресс". А также движение планирует акцию с требованием, МВД лишило фирму лицензии на охранную деятельность.

Просемейная акция проходила как ответ на открытую и незаконную пропаганду гомосексуализма на стенах ТРЦ "Гулливер". Администрация транслировала огромный флаг ЛГБТ-движения и слоган гомосообщества в публичное пространство. Это возмутило киевлян, а потому несколько дней перед этим уже прошла акция протеста, результатом ее стало то, что символ ЛГБТ-сообщества убрали со стен самого ТРЦ Киева. Однако гомосексуалистам не понравилась позиция киевлян и они решили сделать свою акцию протеста за возвращение шестиколора в торговый центр. Таким образом, 11 октября в "Гулливер" в противовес ЛГБТ вышло несколько сотен семейных активистов, где их пытались разогнать насильственными способами.

Напомним, месяц назад в Запорожье полиция блокировала мирную семейную акцию. Туда приехала небезразлична молодежь в футболках с просемейными лозунгами. Всего на акции предполагалось около сотни ребят с транспарантами "Все вместе за семью!", "Естественная семья - здоровая страна", "Нет - пропаганде гомосексуализма" и другие. Однако как только мирные граждане начали собираться на площади, их окружили силовики и приказали покинуть территорию. Когда же активисты сказали, что это санкционированная акция и они имеют право проводить это мероприятие, полиция начала их оттеснять.

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