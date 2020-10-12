Депутат Бужанский вызывает и.о. директора ГБР в Раду, чтобы выяснить почему Порошенко больше не приглашают на допросы

Депутат Бужанский вызывает и.о. директора ГБР в Раду, чтобы выяснить почему Порошенко больше не приглашают на

Народный депутат Максим Бужанский инициирует вызов в Верховную Раду исполняющего обязаннасти директора Госбюро расследований Украины Алексея Сухачева для дачи пояснений о ситуации с расследованиями уголовных дел в отношении экс-президета Украины Петра Порошенко. Об этом парламентарии сообщил в заметке, размещенной на его персональной странице в социальной сети Telegram.

"Непонятные отношения сложились у Государственного Бюро Расследований с Порошенко. Ни одного вызова на допросы с весны, 59, если не ошибаюсь, находящихся в производстве уголовных дел.

Буду инициировать в правоохранительном комитете приглашение на заседание нового ио Директора ГБР для дачи объяснений.

Если к Порошенко вопросов нет, нужно немедленно закрывать эти дела и не морочить голову ни ему, ни нам.

А если есть, так в чём проблема?

У меня вопросы уже не к Порошенко, а к ГБР, хочу услышать объяснения.", - отметил нардеп Бужанский.

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