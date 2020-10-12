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  • COOP Украина в Черниговской области увеличила до 20 тыс грн соцвыплаты своим сотрудникам по случаю рождения ребенка
12 октября 2020, понедельник, 10:13 636
Экономика 2020-10-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
COOP Украина в Черниговской области увеличила до 20 тыс грн соцвыплаты своим сотрудникам по случаю рождения ре

COOP Украина в Черниговской области увеличила до 20 тыс грн соцвыплаты своим сотрудникам по случаю рождения ребенка

Ирина Дорофейчук
Социальные выплаты, Черниговская область, Материальная помощь, Кооперация, Потребительское общество
Социальные выплаты. Фото: uamarket.info
Социальные выплаты. Фото: uamarket.info

Союз потребительских обществ "Потребительская кооперация Черниговской области" увеличил сумму одноразового поощрения своим работникам в связи с рождением ребенка, и теперь такая выплата составляет 20 тыс. грн. Об этом сообщил глава правления потребсоюза Анатолий Мирошниченко, информирует портал uamarket.info. По его словам, это стало возможным благодаря заключенному недавно областному соглашению, позволяющему решить вопрос социального партнерства, оплаты труда, создания безопасных и здоровых условий труда, предоставления различных социальных гарантий работникам и ветеранам.

В рамках этого соглашения правления и профсоюз кооператоров Черниговщины уделяют внимание не только действующим работникам, но и ветеранам. Только за 2019 год на работу с ветеранами было направлено 600 тыс. грн. Наибольшую поддержку получили ветераны в Нежинском и Борзнянском райпотребсоюзах, а также в облпотребсоюзе.

Также за указанный период вдвое выросла заработная плата работников потребительской кооперации области, пятый год работает Областной фонд материальной помощи на лечение, прорабатываются вопросы медицинского страхования работников.

Первое потребительское общество на Черниговщине было создано в 1869 году в Чернигове. В 1932 году был организован Черниговский облпотребсоюз. В 2013 году создан Союз потребительских обществ "Потребительская кооперация Черниговской области". Ее учредителями являются Черниговский областной союз потребительских обществ, 12 районных союзов потребительских обществ и 4 районных потребительских общества. Сейчас в Черниговской области работает около 350 предприятий торговли, более 100 предприятий ресторанного хозяйства, более 400 предприятий по предоставлению услуг, 12 кооперативных рынков.

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