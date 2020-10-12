Хлебокомбинат COOP Украина в Черновицкой области в первом полугодии 2020 года произвел хлебобулочной продукции на 3,3 млн грн

Хлебокомбинат COOP Украина в Черновицкой области в первом полугодии 2020 года произвел хлебобулочной продукции

За первое полугодие Вашкивецкий хлебокомбинат Выжницкого райпотребсоюза, входящий в систему COOP Украина ("Укркоопсоюз") произвел хлебобулочной продукции на 3,3 млн грн. По словам директора хлебокомбината Галины Панив, "это не так много, как нам бы хотелось, но в условиях пандемии такой объем позволяет нам с надеждой смотреть в завтрашний день", информирует портал uamarket.info.

По словам Панив, сейчас хлебокомбинат ежемесячно выпускает 35-40 тонн разнообразной продукции, до 35 наименований хлебобулочных, кондитерских изделий, в ассортименте есть хлеб с семенами подсолнечника, льна, тмина, кукурузный хлеб.

Также во время карантина была реализована инициатива о выпуске социального хлеба, который дешевле обычного на 20%.

По словам главы Выжницкой РГА Михаила Черния, Вашкивецкий хлебокомбинат успешно поддерживает местный бюджет своими платежами.

"Только в первом полугодии 2020 года кооператоры заплатили более полумиллиона гривен налогов. Кроме торговых заведений потребительской кооперации района, хлебокомбинат сотрудничает с предпринимателями других форм собственности, поставляет свою продукцию в медицинские учреждения, детские сады и сельские школы", - сообщил чиновник.

Вашкивецкий хлебокомбинат входит в систему предприятий потребительской кооперации Черновицкой области. На хлебокомбинате реализуются мероприятия по внедрению принципов НАССР.

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