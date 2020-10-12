Харьковский горсовет опроверг слухи об ухудшении здоровья Геннадия Кернеса

В последние дни в средствах массовой информации активно стали распространяться фейковые новости о якобы ухудшении состояния здоровья действующего мэра Геннадия Кернеса. Об этом заявил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, - пишет сайт Харьковского горсовета.

По словам Сидоренко, в фейковых новостях говорится о якобы случившемся инсульте у Кернеса и городским властям известно, что заказчиком распространения слухов накануне местных выборов является одна из партий.

"Вчера выступил дешевый клоун по фамилии Родзинский. Он заявил, что у Геннадия Кернеса случился инсульт, произошла потеря речи, и он об этом, якобы, точно знает напрямую из берлинской клиники "Шарите". Но где Родзинский, а где "Шарите"? Такую информацию ему бы там просто не дали", - сказал Сидоренко.

Он также отметил, что к подобным спекуляциям со стороны оппонентов они были готовы, и предполагали, что они начнутся примерно за две недели до дня выборов. Теперь эту информацию начали активно распространять.

В команде действующего мэра уверены, что делается это с одной целью – "натянуть хоть какие-то голоса за непроходного кандидата Александра Фельдмана. Еще раз подчеркиваю: никакого инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит лишь в воспаленном воображении его политических оппонентов", - заявил Юрий Сидоренко.

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