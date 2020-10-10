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10 октября 2020, суббота, 15:28 423
Общество 2020-10-10T16:30:01+03:00
Українські Новини
Труханов передал Иверскому монастырю право постоянного пользования участком на 2 га земли

Труханов передал Иверскому монастырю право постоянного пользования участком на 2 га земли

Константин Долгий
Одесса, Одесская область, Геннадий Труханов
Иверский монастырь. Фото: пресс-служба мэра Одессы
Иверский монастырь. Фото: пресс-служба мэра Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил Иверскому мужскому монастырю документ на право постоянного пользования участком земли, размером около двух гектаров. Об этом пишет РБК-Украина.

Решение о передаче участка монастырю было принято на сессии горсовета. По словам Труханова, ему предшествовала долгая и кропотливая работа.

"Эти вопросы должны были решать предыдущие власти, но они не хотели ими заниматься, так что вся работа досталась нам. Мы планомерно ее проводим во благо православных и всех одесситов. Ведь храмы и церкви являются островками духовности, доброты, которых так не хватает в современном обществе. Нужно, чтобы духовенство и прихожане находились в спокойной обстановке и не боялись, что их каждый момент могут прогнать и построить на месте веры очередную высотку. А такие попытки были, но мы их вовремя пресекли. Чтобы они не повторялись, решаем земельные вопросы монастырей и церквей, будем и дальше действовать в этом направлении", - заявил Геннадий Труханов.

Отмечается также, что событие было приурочено к визиту митрополита Онуфрия.

"Мэр Одессы по-настоящему заботится вопросами православной веры. Его сегодняшний поступок сделан не в корыстных целях, не себе во благо, а для церкви, духовности, в которой православие воспитывает свою паству. К этой пастве относится большинство одесситов - о них его постоянная забота", - заявил митрополит Онуфрий.

Стоит отметить, что это не первый храм, которому передают землю нынешняя власть Одессы. При содействии городской власти за последние годы построено более десяти храмов в разных районах города.

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