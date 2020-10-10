Терехов скрывает, что Кернес при смерти и не может говорить, — Родзинский

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который находится в немецкой клинике "Шарите", в результате перенесенного инсульта из-за COVID-19 потерял речь. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил адвокат, общественный деятель Анатолий Родзинский, передает "Гордон".

"После перенесенного COVID-19 Геннадий Кернес получил инсульт, то есть следствием его заболевания COVID-19 явился инсульт. И из-за инсульта, а инсульт - это кровоизлияние в мозг, он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи. Также существуют достаточно большие сомнения, может ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить", - заявил он.

По словам Родзинского, коллеги Кернеса по партии, в частности Игорь Терехов, скрывают настоящее состояние здоровья мэра от харьковчан. Адвокат считает, что если бы люди знали правду, то на местных выборах не отдали им свои голоса, так как Геннадий Кернес находится при смерти и управлять городом не может.

"Требую, чтобы харьковский горсовет рассказал правду о состоянии Геннадия Кернеса. Если бы они заявили, что на сегодняшний день действующий мер не может управлять городом, так как потерял речь из-за инсульта, то большинство харьковчан на местных выборах не голосовали за партию, которая прикрывается мэром и хочет получить контрольный пакет управления в городе. Речь идёт о Павле Фуксе, Евгение Журавлеве, Александре Новаке, Игоре Терехове - все они хотят сохранить место у власти!", - подытожил Анатолий Родзинский.

В середине сентября у Геннадия Кернеса обнаружили коронавирус и в тяжелом состоянии доставили в клинику "Шарите" в Берлине. В начале октября Кернес сдал отрицательный тест на COVID-19.

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