Партия Порошенко показала построенный за деньги Порошенко театр как пример хаотической застройки и разрушения

Лидер молодежной организации партии "ЕвроСолидарность" Динара Хабибулаева показала предвыборный ролик партии, где говорится о хаотической застройке Киева, которая ведется в последние годы. Видеоролик показан на официальной странице "Европейской солидарности в Киеве".

Территориальная организация "Евросолидарности" в Киеве показала в ролике примеры хаотической застройки столицы Украины, которая разрушает исторические здания и портит сам вид Киева.

Однако в качестве примеров хаотической застройки, разрушающей вид Киева, показали также и скандальный "Театр на Подоле", который полностью потерял свой прежний вид после реконструкции и это вызвало немалые возмущения среди киевлян.

Скриншот из видеоролика

Так театр выглядел до реконструкции.

Театр на Подоле. Фото: uk.wikipedia.org

Еще в 2017 году Порошенко открыл скандальный театр на Подоле, отремонтированный за деньги Roshen. Однако потом истало известно, что Из бюджета Киева на скандальный театр на Подоле выделили втрое больше, чем Roshen.

Архитектор скандального Театра на Подоле назвал проект "протестантским" и обладающим мягкой эстетикой.

В январе театр на Подоле, который ранее вызвал возмущение многих киевлян из-за своего странного вида, забросали краской.

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