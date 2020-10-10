подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Партия Порошенко показала построенный за деньги Порошенко театр как пример хаотической застройки и разрушения
10 октября 2020, суббота, 06:45 166
Общество 2020-10-10T06:45:01+03:00
Українські Новини
Партия Порошенко показала построенный за деньги Порошенко театр как пример хаотической застройки и разрушения

Партия Порошенко показала построенный за деньги Порошенко театр как пример хаотической застройки и разрушения

Ольга Фандорина
Театр, Застройка, Театр на Подоле, Европейская солидарность

Лидер молодежной организации партии "ЕвроСолидарность" Динара Хабибулаева показала предвыборный ролик партии, где говорится о хаотической застройке Киева, которая ведется в последние годы. Видеоролик показан на официальной странице "Европейской солидарности в Киеве". 

Территориальная организация "Евросолидарности" в Киеве показала в ролике примеры хаотической застройки столицы Украины, которая разрушает исторические здания и портит сам вид Киева. 

Однако в качестве примеров хаотической застройки, разрушающей вид Киева, показали также и скандальный "Театр на Подоле", который полностью потерял свой прежний вид после реконструкции и это вызвало немалые возмущения среди киевлян.

Скриншот из видеороликаСкриншот из видеоролика

Так театр выглядел до реконструкции.

Театр на Подоле. Фото: uk.wikipedia.org/Театр на Подоле. Фото: uk.wikipedia.org

Еще в 2017 году Порошенко открыл скандальный театр на Подоле, отремонтированный за деньги Roshen. Однако потом истало известно, что Из бюджета Киева на скандальный театр на Подоле выделили втрое больше, чем Roshen

Архитектор скандального Театра на Подоле назвал проект "протестантским" и обладающим мягкой эстетикой.

В январе театр на Подоле, который ранее вызвал возмущение многих киевлян из-за своего странного вида, забросали краской.

Больше новостей о: Театр Застройка Театр на Подоле Европейская солидарность

Театр на Подоле уже осенью готов обеспечить перево...
Брат политтехнолога Порошенко и адвокат табачной ф...
Во Львове из-за COVID-19 на карантин закрылся теат...
В Киеве Протасовому Яру вернули статус зеленой зон...
Киев переходит в "оранжевую" зону карантина, Сумы - в "красную": Украина обновила зоны карантина
Минздрав обновил список стран "красной зоны" по распространению COVID-19
Новости
Партия Порошенко показала построенный за деньги Порошенко театр как пример хаотической застройки и разрушения 06:45
Минсоцполитики предлагает не отдавать наследство тем, кто не заботится о своих пожилых родственниках 06:30
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
После незначительных колебаний курс гривны укрепился в конце недели 05:45
Пенсионный фонд направил на финансирование октябрьских пенсий уже 4,4 млрд гривен 05:45
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
больше новостей
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока 21:12
Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей 10:24
больше новостей
Общая готовность к отопительному сезону 2020/2021 превышает 95%, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok