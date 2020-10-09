ОПЗЖ обвинила Арахамию в организации травли партии в Николаеве

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обвинила непосредственно председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в организации травли представителей ОПЗЖ в Николаеве, который организовывал судебную войну против оппозиции, ссылаясь на личное распоряжение Президента Украины Владимира Зеленского о снятии с регистрации одного из николаевских списков кандидатов от ОПЗЖ - городского или областного.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Слуги народа" продолжают попытки заблокировать участие "Оппозиционной платформы - За жизнь" в выборах в городской совет Николаева. Суд первой инстанции отказался играть по правилам партии власти и не снял наш партийный список с регистрации. Теперь николаевские "слуги" готовят апелляцию на это решение, - сказано в заявлении партии.

Партия ОПЗЖ призвала Президента Зеленского прекратить травлю оппозиции со стороны руководителей партии "Слуга народа" и подчеркнула, что подобные действия дискредитируют власть, дестабилизируют ситуацию в регионе и вредят украинской демократии.

"Мы рассчитываем, что вмешательство Президента прекратит незаконную травлю оппозиции, судебную войну в Николаеве и административный произвол. В демократической стране давление на суды и избирательные комиссии неприемлемо. Исход выборов должны решать избиратели, а не представители действующей власти. Абсолютно недопустимы попытки партии власти "выдавить" с выборов оппозицию, тем более под прикрытием поручения Президента", - резюмировали в ОПЗЖ.

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