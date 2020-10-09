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  • Кличко заявил о начале строительства нового пешеходного моста на Оболонской набережной
09 октября 2020, пятница, 18:04 614
Политика 2020-10-09T18:30:02+03:00
Українські Новини
Кличко заявил о начале строительства нового пешеходного моста на Оболонской набережной

Кличко заявил о начале строительства нового пешеходного моста на Оболонской набережной

Ольга Фандорина
Мост, Виталий Кличко, Оболонь, Пешеходный мост
Кличко и мост. Фото: kiev.klichko.org
Кличко и мост. Фото: kiev.klichko.org

Городская власть начинает воплощение еще одного инфраструктурного проекта - строительство нового пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский". Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки начала работ на объекте, сообщается на сайте мэра. 

"Сегодня мы начинаем строительство нового объекта - пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский". И планируем реализовать этот важный для оболонцев, киевлян и гостей столицы проект уже в середине следующего года. Мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) с островом "Оболонский", - сказал Кличко.

По его словам, ширина моста будет 4 метра. Длина - 164 метра. Он будет состоять из трех пролетов. Конструкция сооружения будет опираться на 4 опоры, две из которых будут расположены в проливе.

"Мост будет иметь очень интересный архитектурный вид, подсвечен в вечернее и ночное время. И будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. На мосту и прилегающей территории обустроим видеонаблюдение для безопасности киевлян и гостей столицы, - сообщил мэр. - Осуществим также благоустройство на острове. С минимальным вмешательством в естественный ландшафт. Обустроим там зону для купания. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Важно, что пешеходный мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив "Оболонь". Мост построим за средства меценатов", - подчеркнул Виталий Кличко.

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