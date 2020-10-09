Польша планирует передать украинским больницам оборудование и предоставить другую помощь в период пандемии. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки во время Форума координации международной технической помощи "Партнерство ради развития", который прошел с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, первого заместителя председателя Офиса Президента Сергея Трофимова и послов стран-доноров, сообщается на странице посольства Польши в Украине в Facebook.

"Посол Польши Бартош Цихоцки подчеркнул: польскую помощь во время пандемии Covid-19, оборудование местных больниц, поддержка гражданского населения, Специальный мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе, ожидание эффективной реформы местного самоуправления и судебной власти и ограничение коррупции", – отметили в посольстве Польши.

В пресс-службе Кабинета Министров Украины отметили, что во время видеоконференции обсуждались стратегические вопросы с руководителями миссий в Украине и председателями по сотрудничеству.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство переходит от концепции "донорства" к "партнерству по развитию", и нынешний Форум свидетельствует начало совместного формирования повестки дня и приоритетов для развития.

"Приоритетами правительства является выполнение международных обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и Меморандумом с МВФ, а также достижения Целей устойчивого развития в качестве индикаторов нашей работы. Сферы нашей деятельности тождественны приоритетам партнеров по развитию, в частности, это экономическая свобода, национальная безопасность, верховенство права, человеческое развитие и эффективное управление", – сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль выделил топ-5 приоритетов, которые правительство намерено реализовывать в Украине. Среди них, в частности, государственно-частное партнерство в сфере концессии портов и дорог, развитие в рамках Зеленого курса ЕС водородной энергетики, развитие системы управления отходами, развитие фондового рынка, создание Национальной экономической стратегии до 2030 года.

"По итогам Форума премьер-министр и партнеры по развитию приняли совместное заявление, в котором определяются основные направления для сотрудничества. Стороны подтвердили дальнейшее укрепление партнерства в следующем году и обязались продолжать диалог на всех трех уровнях координации международной технической помощи", – отметили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

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