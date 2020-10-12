Кодекс стрелка от девушек-моделей

Существует 4 простых правила, соблюдение которых обезопасит от несчастных случаев, если вам в руки попало оружие - они составляют «Кодекс стрелка».

Об этом напоминает в фотоподборке на своем сайте журнал «Мир увлечений: Охота & Оружие».

«Если Вам приходится иметь дело с оружием, соблюдение этих 4-х простых правил гарантированно обезопасит от неприятностей и несчастных случаев», - говорится в материале издания.

Правило № 1:

Я всегда обращаюсь с оружием, как с заряженным!





Правило № 2:

Я никогда не кладу палец на спусковой крючок, если не собираюсь стрелять.

Правило № 3:

Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять.

Правило № 4:

Перед выстрелом, я всегда проверю, что перед мишенью и за ней.

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