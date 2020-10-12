Кодекс стрелка от девушек-моделей

Существует 4 простых правила, соблюдение которых обезопасит от несчастных случаев, если вам в руки попало оружие - они составляют «Кодекс стрелка». Об этом напоминает в фотоподборке на своем сайте журнал «Мир увлечений: Охота & Оружие». «Если Вам приходится иметь дело с оружием, соблюдение этих 4-х простых правил гарантированно обезопасит от неприятностей и несчастных случаев», - говорится в материале издания. Правило № 1:Я всегда обращаюсь с оружием, как с заряженным! Правило № 2:Я никогда не кладу палец на спусковой крючок, если не собираюсь стрелять. Правило № 3: Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять. Правило № 4:Перед выстрелом, я всегда проверю, что перед мишенью и за ней.