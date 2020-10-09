Битва за Запорожье: Президент и Тишечко против Буряка и команды

Экономическая ситуация в Запорожье нежелательна для репутации Президента и ОП – город оказался на гране банкротства. Поэтому в команде "Слуги Народа" будут пытаться сменить руководство города всеми доступными способами. Никаких компромиссов между старой властью и командой Президента в этом городе не будет.

Об этом в Facebook заявил экономический обозреватель и политический эксперт Александр Охрименко.

"За кресло мэра в Запорожье готовы бороться. Никаких компромиссов как в Киеве не будет. Сегодня Запорожье фактически стоит на гране банкротства. Город набрал кредитов на 1 млрд 477 млн грн. А согласно показателям Прогноза бюджета города Запорожье на 2021-2022 годы предел общего объема местного долга и гарантированного территориальной общиной города долга на конец 2020 будет составлять уже 3,5 млрд грн", – сообщил эксперт.

По словам Александра Охрименко, долги городского бюджета Запорожья, в том числе, растут из-за завышенных ставок по кредитам.

"Последние два кредита на 600 млн грн город получил под 19,5% годовых. При том, что средняя ставка по муниципальным кредитам, как правило, не превышает 16%", – написал оно.

Отметим, что основные выплаты по телу кредитов, которые Запорожье взяло в период с 2018 года по первое полугодие 2020 года, начнутся уже этой осенью – со 2 ноября. При этом на обслуживание кредитов город за два года уже потратил свыше 200 млн грн – 93 млн грн в 2019 и 129 в 2020-м году.

"Выплачивать деньги по телу последних кредитов Запорожье начнет только этой осенью – со 2 ноября, сразу после выборов. И вот тогда начнутся по-настоящему непопулярные решения. Понимают ли в партии "Слуга Народа", что Запорожье стоит на гране банкротства и полного коллапса? Вероятно, да. И поэтому в городе развернули активную борьбу за кресло мэра", – подытожил эксперт.

Пост Александра Охрименко. Скриншот: Facebook/Александр Охрименко

Напомним, что кандидатом в мэры Запорожья от политической партии "Слуга Народа" является Виталий Тишечко. Основным оппонентом кандидата от команды Президента является действующий мэр Владимир Буряк.

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