В Украине при поддержке Ярославского создают собственный аппарат ИВЛ мирового уровня, — СМИ

При поддержке известного украинского бизнесмена Александра Ярославского харьковские специалисты совместно с Лондонским Университетом разработали и изготовили первый экземпляр прибора для искусственной вентиляции легких. Об этом на церемонии подписания меморандума между Харьковским университетом городского хозяйства имени А. Бекетова с бизнес-парком нового поколения "Экополис ХТЗ" о создании энерго-инновационного хаба сообщил ректор вуза Владимир Бабаев, передает харьковское издание STATUS QUO.

"Нашими специалистами, совместно с Лондонским Университетом и при поддержке Александра Ярославского был разработан и сделан первый экземпляр прибора ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Надеемся, что в прибор ближайшее время будет запущен в серийное производство, ведь в нем нуждаются все страны мира", - сказал Владимир Бабаев.

Он рассказал, что в начале пандемии коронавируса появилась задача создать компактный технологичный аппарат, который можно в сжатые сроки запустить в производство.

"Изучая зарубежный опыт, мы узнали, что Лондонский Университет, с которым у нас сложились давние партнерские отношения, уже заканчивает разработку аппарата совместно с AMG и они предоставили нам доступ к технической документации. Мы вышли на получение лицензии для производства данного аппарата в Украине", - рассказал Бабаев, отметив значительную роль и поддержку в реализации проекта по созданию в Украине собственного аппарата ИВЛ группы DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского.

К нынешнему моменту украинский аппарат ИВЛ прошел необходимые испытания, и сейчас находится на стадии сертификации.

"Мы получили полный пакет рабочей документации и создали программы для станков ЧПУ чтобы производить собственный аппарат ИВЛ. А также располагаем технологическими картами, логистикой, уже есть опытный образец, который прошел все необходимые испытания. Сейчас занимаемся сертификацией. Все это было возможно при содействии группы компании DCH и ее владельца Александра Ярославского", - рассказал Игорь Белецкий, директор учебно-научного института энергетической, информационной и транспортной инфраструктуры.

Благодаря широким связям с мировой бизнес-элитой Александр Ярославский смог осуществить большой вклад в сфере противодействия эпидемии коронавируса в Украине и Харькове. В том числе, президент и владелец DCH смог добыть для Украины высокоточные ПЦР-тесты на COVID-19: когда правительства охваченных пандемией стран стояли в очереди, чтобы приобрести остродефицитные тестовые системы, Джек Ма помог Александру Ярославскому закупить 150 тыс. тестов для нашей страны. После этого бизнесмен закупил для харьковских больниц уникальные аппараты "искусственное легкое" для пациентов, которым уже не помогает ИВЛ. А также принял финансовое участие в закупке 143 тысяч продуктовых наборов и 37 тысяч аптечек с медикаментами первой необходимости на общую сумму 26 млн грн для обеспечения харьковских пенсионеров в "жесткой" фазе карантина в связи с эпидемией опасного заболевания. Кроме собственного вклада, Ярославский мобилизовал известных харьковчан помочь родному городу, а в своем отеле Kharkiv Palace Hotel 5* организовал оперативный штаб по противодействию пандемии коронавируса в городе. В рамках бизнес-парка нового поколения "Экополис ХТЗ" Ярославский создает современный центр вирусологии для изучения опасных инфекций и разработки препаратов и протоколов противодействия им.

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