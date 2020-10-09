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09 октября 2020, пятница, 14:52 485
Экономика 2020-10-09T14:52:43+03:00
Українські Новини
Ассоциация городов Украины призывает Гетманцева пересмотреть ставки акцизов

Ассоциация городов Украины призывает Гетманцева пересмотреть ставки акцизов

Надежда Комендантова
Акциз, Ассоциация городов Украины, Даниил Гетманцев
Акциз.
Акциз.

Ассоциация городов Украины призывает председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева пересмотреть увеличение в 4 раза ставки акцизного налога на ТВЕН, которое предусмотрено законом №466-ХИ.

Об этом говорится в письме Ассоциации городов Украины к председателю Комитета.

"Повышение ставки на 320% в 2021 году и на 20% ежегодно в дальнейшем приведет к значительному удорожанию для потребителей ТВЕНа и как следствие к сокращению легального рынка их реализации и соответственно увеличение нелегального", - говорится в документе.

По мнению экспертов Ассоциации, следствием такого повышения ставки станет уменьшение поступлений как в общегосударственный бюджет, так и местных бюджетов и рост теневого рынка.

Специалисты Ассоциации рекомендуют профильному Комитету при доработке правительственного законопроекта №4101 ввести равномерное и постепенное повышение ставок увеличив размер ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТВЕН) с 2021 до 2025 года на 50% ежегодно с применением базы.

"Ежегодное равномерное и поэтапное повышение акцизного налога на ТВЕН на 50% сбалансирует ситуацию и позволит защитить легальный рынок их реализации и не допустить потерь как государственного, так и местных бюджетов", - убеждены в Ассоциации.

Также специалисты Ассоциации городов Украины в своем письме изложили ряд замечаний к правительственным законопроектам №4000, №4100, №4101, которые, в частности, предусматривают изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс.

23 сентября в Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект закона №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Федерация работодателей Украины обратилась к Даниилу Гетьманцева с призывом при доработке законопроекта №4101 посмотреть четырехкратное увеличение ставки акцизного налога на ТВЕН и предусмотреть рост акциза на ТВЕН на 50% с 2021 года.

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