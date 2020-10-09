Ассоциация городов Украины призывает Гетманцева пересмотреть ставки акцизов

Ассоциация городов Украины призывает председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева пересмотреть увеличение в 4 раза ставки акцизного налога на ТВЕН, которое предусмотрено законом №466-ХИ.

Об этом говорится в письме Ассоциации городов Украины к председателю Комитета.

"Повышение ставки на 320% в 2021 году и на 20% ежегодно в дальнейшем приведет к значительному удорожанию для потребителей ТВЕНа и как следствие к сокращению легального рынка их реализации и соответственно увеличение нелегального", - говорится в документе.

По мнению экспертов Ассоциации, следствием такого повышения ставки станет уменьшение поступлений как в общегосударственный бюджет, так и местных бюджетов и рост теневого рынка.

Специалисты Ассоциации рекомендуют профильному Комитету при доработке правительственного законопроекта №4101 ввести равномерное и постепенное повышение ставок увеличив размер ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТВЕН) с 2021 до 2025 года на 50% ежегодно с применением базы.

"Ежегодное равномерное и поэтапное повышение акцизного налога на ТВЕН на 50% сбалансирует ситуацию и позволит защитить легальный рынок их реализации и не допустить потерь как государственного, так и местных бюджетов", - убеждены в Ассоциации.

Также специалисты Ассоциации городов Украины в своем письме изложили ряд замечаний к правительственным законопроектам №4000, №4100, №4101, которые, в частности, предусматривают изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс.

23 сентября в Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект закона №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Федерация работодателей Украины обратилась к Даниилу Гетьманцева с призывом при доработке законопроекта №4101 посмотреть четырехкратное увеличение ставки акцизного налога на ТВЕН и предусмотреть рост акциза на ТВЕН на 50% с 2021 года.

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