Степанов обвинил политиков в распространении фейков о коронавирусе и борьбе с эпидемией

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал политических деятелей прекратить распространение ложной информации о COVID-19, спекуляции на теме болезни и предложил лучше приобщиться к информированию об опасности, которую представляет для людей коронавирус.

Об этом во время своего ежедневного брифинга отметил Степанов.

"Вы действительно можете помочь в борьбе с COVID-19 и сделать так, чтобы количество больных было меньше. Для этого перестаньте распространять фейки. Лучше обращайтесь к своим избирателям с призывом соблюдать правила, которые были установлены в связи с пандемией и опасностью, связанной с COVID-19. Таким образом вы точно спасете много жизней", - отметил руководитель Минздрава.

Он также добавил, что за полгода Минздрав втрое увеличил количество коек в больницах, определенных для лечения пациентов с COVID-19, а также увеличил количество тестирований методом ПЦР с 200 до 35 тыс. в сутки.

"В начале эпидемии мы получили полностью разрушенную систему лабораторных центров. Это касалось и оборудования, и дефицита специалистов, которых просто уволили. Мы делали 200 тестов в сутки. Минздрав открыто заявил об этой ситуации и проинформировал о том, как наращивать мощности. Нам было нужно закупить оборудование, обустроить помещения и подготовить специалистов. Мы поставили себе цель увеличить количество тестов до 30 тыс. на конец сентября. Сейчас мы делаем 32-35 тыс. тестов в сутки. И сейчас мы готовимся к тому, чтобы к декабрю увеличить это количество до 50 тыс.", - отметил министр здравоохранения.

Кроме этого, Степанов сообщил, что за несколько месяцев работы Минздраву удалось втрое увеличить количество коек для приема пациентов с диагнозом "коронавирус".

"Минздрав каждое утро объективно информирует общество о ситуации в стране. Это касается и информации о заполненности коек. Мы честно говорим о количестве коек. Я об этом лично сообщаю уже 5 месяцев. Кстати, мы начинали в апреле с того, что у нас для пациентов с COVID-19 были готовы всего лишь 12 тыс. коек. Сейчас это - 37 тыс. койко-мест, и цифра эта при необходимости увеличивается", - подытожил Максим Степанов.

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