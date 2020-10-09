Без скрытых процентов: "ШвидкоГроші" поддерживает закон о прозрачных микрокредитах

Компания "ШвидкоГроші" поддерживает подписанный Президентом Украины закон о том, что финансовые учреждения обязаны раскрывать полную стоимость микрокредитов. Речь идет о тех займах, сумма которых - меньше минимальной заработной платы (на сегодня - до 5000 грн) и сроком до одного месяца.

"ШвидкоГроші" еще с 2017 года придерживается таких принципов, поскольку пытаются сделать рынок более прозрачным и цивилизованным.

Через три месяца после публикации закона начнут действовать новые правила и МФО не смогут начислять клиенту и проценты за пользование деньгами, и штрафы за несвоевременную уплату. А все потому, что закон устанавливает максимальную планку санкций, которую может назначить финансовое учреждение.

Директор "ШвидкоГроші" Александр Холод убежден, что нововведения положительно повлияют на рынок микрокредитования.

"Помимо прозрачности условий кредитования, важный момент нового закона заключается в том, что МФО обязаны передавать в бюро кредитных историй информацию о своих клиентах. Таким образом, другие кредиторы будут знать больше о человеке, который хочет взять у них деньги. Поэтому клиент не сможет не платить по счетам, иначе все отразится на его истории. И шансов получить деньги в других учреждениях станет намного меньше. Это означает, что кредитная история выходит совсем на другой уровень. Для государства это огромный шаг вперед - к передовым странам мира", - отмечает Александр Холод.

Директор "ШвидкоГроші" объясняет: такие нововведения относительно небольших сумм кредитов помогут украинцам научиться финансовой грамотности, чтобы в будущем применять эти знания для больших сумм.

"Кроме того, закон урегулирует спорные ситуации в сфере микрокредитования и поможет потребителям защищать свои права. Компания "ШвидкоГроші" считает, что такие изменения действительно были необходимы. Именно поэтому мы уже несколько лет не начисляем заемщикам одновременно и процентов, и пени, а также передаем информацию о своих клиентах в бюро кредитных историй. Теперь по таким правилам будут работать все", - подчеркнул Александр Холод.

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