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09 октября 2020, пятница, 12:43 610
Политика 2020-10-09T12:43:02+03:00
Українські Новини
В борьбе с эпидемией нужен ручной "военный" режим, - Игорь Палица

В борьбе с эпидемией нужен ручной "военный" режим, - Игорь Палица

Петр Стуженко
Медицина, Здравоохранение, Пандемия, Палица, ЗА Майбутнє
Игорь Палица. Фото: ЗМ
Игорь Палица. Фото: ЗМ

Не нужно создавать никаких национальных штабов для борьбы с пандемией. Президент должен собрать совещание с теми, кто владеет ситуацией на местах, и в сотрудничестве с ними решить главные проблемы. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сказал лидер партии "За Майбутнє" Игорь Палица.

"Сильные люди, кто действительно занимается областью, знают, сколько надо лабораторий, где их установить, сколько нужно на это средств, где поставить КТ и где взять персонал. На местах люди все знают. Достаточно Президенту выслушать все проблемы, составить список проблем и поставить задачу срочно все это закупить. И это все реально в течение месяца решить - не надо никаких штабов, все надо делать в ручном режиме", - отметил политик.

Игорь Палица рассказал: благодаря такому "ручному управлению" для Волынской области уже найдено 2 аппарата КТ, которые через 4 недели будут в Луцке. И за это время в инфекционной больнице и детской больнице обустроят помещения для этих аппаратов и подготовят специалистов. Кроме этого, за три недели заработают 3 лаборатории, которые будут делать 1100 тестов в сутки.

"У нас война с эпидемией. Пока чиновники думают, где украсть и куда положить, у меня военный ручной режим. И поверьте мне, он работает. Он сработал в Одессе в 2014 году и сегодня работает на Волыни. Мы не будем гарантировать, что люди не будут заражаться. Но мы можем гарантировать, что их будет куда госпитализировать, чтобы спасти жизнь", - подчеркнул Игорь Палица.

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