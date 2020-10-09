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09 жовтня 2020, пʼятниця, 12:43 364
Політика 2020-10-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
У боротьбі з епідемією потрібен ручний "військовий" режим, - Ігор Палиця

У боротьбі з епідемією потрібен ручний "військовий" режим, - Ігор Палиця

Петро Стуженко
Медицина, Ігор Палиця, Пандемія, За майбутнє, Коронавірус
Ігор Палиця. Фото: ЗМ
Ігор Палиця. Фото: ЗМ

Не потрібно створювати ніяких національних штабів для боротьби з пандемією. Президент має зібрати нараду з тими, хто володіє ситуацією на місцях, і у співпраці з ними вирішити головні проблеми. Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" сказав лідер партії "За Майбутнє" Ігор Палиця.

"Сильні люди, хто дійсно займається областю, знають, скільки треба лабораторій, де їх установити, скільки треба на це коштів, де поставити КТ і де взяти персонал. На місцях люди все знають. Достатньо Президенту вислухати всі проблеми, скласти список проблем і дати завдання терміново все це закупити. І це все реально протягом місяця вирішити - не треба ніяких штабів, усе  треба робити в ручному режимі", - зазначив політик.

Ігор Палиця розповів: завдяки такому "ручному управлінню" для Волинської області вже знайдено 2 апарати КТ, які через 4 тижні будуть у Луцьку. І за цей час у інфекційній лікарні та дитячій лікарні облаштують приміщення для цих апаратів і  підготують фахівців. Крім цього, за три тижні запрацюють 3 лабораторії, які будуть робити 1100 тестів на добу.

"У нас війна з епідемією. Поки чиновники думають, де вкрасти й куди покласти, в мене військовий ручний режим. І повірте мені, він спрацьовує. Він спрацював в Одесі в 2014 році й сьогодні працює на Волині. Ми не будемо гарантувати, що люди не заражатимуться. Але ми можемо гарантувати, що їх матимуть куди госпіталізувати, щоб урятувати життя", - наголосив Ігор Палиця.

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