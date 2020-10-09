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09 октября 2020, пятница, 10:41 620
Выборы 2020-10-09T10:41:01+03:00
Українські Новини
В Хмельницкой области "За майбутнє" не растет из-за скандалов и слабой информационной политики, - СМИ

В Хмельницкой области "За майбутнє" не растет из-за скандалов и слабой информационной политики, - СМИ

Павел Твердохлиб
Кандидаты, Хмельницкая область, Избирательная кампания, Лабазюк, ЗА Майбутнє
"За майбутнє" в Хмельницкой области. Фото: ЗМ

За две недели до дня выборов в партии "За майбутнє" в Хмельницкой области наблюдаются проблемы с поддержкой, что связано с неэффективной избирательной кампанией, которую ведет лидер политсилы в этом регионе, нардеп Сергей Лабазюк, а также засильем среди местных кандидатов приближенных к нему людей. Об этом говорится в статье издания "Depo.uа".

Так, по данным журналистов, Сергей Лабазюк включил в избирательные списки в Хмельницкий областной и городской советы близких к себе кандидатов, что вызвало негативную реакцию у местных политиков, которые планировали баллотироваться от "За майбутнє". В частности, в областном списке в проходной части аж три Лабазюка. Кроме нардепа, на втором месте жена Виолетта, на шестом - брат Петр.

"Из-за пренебрежительного отношения к интересам других участников кампании, которые идут от ЗМ в советы разных уровней Хмельницкой области, начались демарши. Кандидаты не только отказываются от софинансирования агитационной кампании, но и прекращают принимать в ней участие. Примером чему является публичное решение известного в области агрария Алима Мищука прекратить контакты с ЗМ. Хотя он должен был идти в первой десятке в Хмельницкий городской совет", - отмечается в материале.

В целом, по мнению журналистов, желание Лабазюка полностью зациклить на себе всю партию и ее избирательную кампанию в области явно оказалось ошибкой. А учитывая большое количество обиженных, которые решили не играть в политику, можно ожидать, что последние две недели кампании в "За майбутнє" в Хмельницкой будут сложными.

"Тем более реноме самого Лабазюка в области - крайне неоднозначное. Его фамилия сопровождается разного рода скандалами. Так, в 2019 году немецкий инвестор Зигмунд Лампка со своими сторонниками встретились с президентом Владимиром Зеленским по захвату 500 гектаров земли, которую арендовала его компания "Лампка агро". Излишне даже говорить, что новое появление информации о рейдерских захватах агропредприятий и их обсуждение в аграрной области отнюдь не добавляет к имиджу ЗМ", - говорится в статье.

Есть и другая проблема, с которой столкнулась партия "За майбутнє" в Хмельницкой области: отсутствие реальной идеологической работы. "Предтеча ЗМ - "УКРОП" - в 2015 году строил работу на теме патриотизма. Но сейчас у Коломойского отошли от этого, напирая на том, что они - хозяйственники. Однако, такой подход работает не везде. В частности, в Хмельницкой области довольно скептически отнеслись к главными "вип"-агитаторам ЗМ из Верховной Рады - Лабазюку и Бондарю", - отмечают журналисты.

"Все это - непродуманная информационная политика и кулуарные (а еще и публичные) скандалы с местными элитами - создают значительные проблемы для "За майбутнє" в Хмельницкой области. И учитывая то, что до выборов осталось чуть больше двух недель, есть серьезное подозрение, что перестроить кампанию штабисты не успеют. В итоге ЗМ в Хмельницкой области может получит меньшее представительство в советах чем ожидают ее партийцы, а также руководство политсилы в столице, которые вкладывают силы и финансовые ресурсы в избирательную кампанию партии", - резюмируют журналисты.

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