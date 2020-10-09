подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
ONLINE
9.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона"

  • Новости
  • Экономика
  • ГАСИ требует за сертификат от $15 до $25 за квадрат: эксперт рынка недвижимости
09 октября 2020, пятница, 10:25 498
Экономика 2020-10-09T10:26:29+03:00
Українські Новини
ГАСИ требует за сертификат от $15 до $25 за квадрат: эксперт рынка недвижимости

ГАСИ требует за сертификат от $15 до $25 за квадрат: эксперт рынка недвижимости

Кира Молчанова
Строительство, ГАСИ, Застройщик, ГАСИ Украины, Застройщики
Строительство. Фото: pixabay.com
Строительство. Фото: pixabay.com

Десятки тысяч людей не могут получить свои квартиры из-за новой коррупционной схемы от ГАСИ "$20 дол м2".

Государственная архитектурно-строительная инспекция в разы подняла суммы негласных платежей, которые она требует у компаний–застройщиков за выдачу разрешения на начало строительства и выдачу сертификата после завершения строительства объекта. Из-за этого в столице уже полгода практически не вводятся в эксплуатацию готовые жилые дома. Об этом в блоге на сайте thepage.ua пишет обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. 

"От ГАСИ объект осматривает инспектор, который в течение 10 рабочих дней дает свое заключение. Оно может содержать замечания, которые застройщик должен исправить. После исправления замечаний новых, как правило, не возникало. И до марта этого года на получение сертификата у компаний уходил месяц максимум. Сейчас количество замечаний от инспекторов стало гораздо больше. А озвучивают они их не все сразу, а одно за другим. После устранения застройщиком одного замечания инспектор приезжает и фиксирует следующее. А потом инспектор снова появляется на объекте и опять находит какую-то причину отказать в выдаче сертификата".

Как отмечает Берещак, эти претензии своем в большинстве мелочные, а то и вовсе курьезные. Но благодаря их количеству выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию можно оттягивать практически до бесконечности.

  "Одной из компаний в сертификате отказали только потому, что автопарковка рядом с жилым домом была размечена не так, как инспектор считает правильным. А одному из объектов было отказано в сертификации из-за того, что он не подключен к постоянному источнику электроснабжения. Хотя, согласно действующему законодательству, к постоянной схеме дома подключают уже после того, как они получили сертификат. Бывает и так, что застройщикам не выдают сертификат без каких-либо объяснений. В заключении Государственной архитектурно-строительной инспекции написано, что отказано, а в графе «причины» – просто прочерк"-, рассказывает журналистка. 

Как пишет Берещак, ГАСИ в Киеве сейчас отказывает в выдаче сертификатов фактически всем застройщикам. Эту проблему компании пытаются решить различными официальными и неофициальными путями: обращаются в Кабмин, в Офис президента, в другие властные структуры — везде, где есть влиятельные друзья и знакомые. Помогает лишь в единичных случаях. Застройщики несут убытки, но удовлетворять нынешние аппетиты ГАСИ они не готовы.

"Как неофициально рассказывают представители застройщиков, раньше откат за получение сертификата обходился компаниям в $5 за квадратный метр построенного. А весной эта такса якобы выросла в разы: от $15 до $25 за квадрат. И эту сумму нужно платить как за разрешения от ГАСИ на строительство, так и за получение сертификата! Посчитаем высотку лишь на один подъезд, в которой от 10 тыс. до 15 тыс. кв.м. Минимум – $150 тыс., максимум – $375 тыс. на каждом этапе. И возлагается вся эта коррупционная нагрузка в конце концов на покупателей жилья. Кроме того, в эконом-классе, где низкий профит, это составляет 40-50% доходности".

Журналистка рассказывает, что нынче противоборствующие стороны застыли в ожидании. ГАСИ надеется, что застройщики таки сдадутся. А компании сплотились в своем желании дождаться, когда их перестанут пытаться столь откровенно грабить.

"Застройщики ждут, что власть таки отреагирует на нездоровую ситуацию. Что она выяснит, кто дает установки руководству инспекции и кто, собственно, стоит за этим строительным рэкетом. Власти и самой выгодно во всем этом разобраться. Ведь ГАСИ всегда считалась подконтрольной ей структурой. А такие действия инспекции бросают тень и на Кабмин, и на Офис президента", - резюмирует журналистка.

Весной этого года Кабмин принял решение о масштабной реорганизации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Согласно проекту, функции инспекции должны распределиться между тремя новосозданными органами: Государственной сервисной службой градостроительства, Государственной инспекцией градостроительства и  Государственным агентством по вопросам технического регулирования в градостроительстве.

Больше новостей о: Строительство ГАСИ Застройщик ГАСИ Украины Застройщики

Хлеб и сдоба в Украине подорожают на 15% уже к концу года, – эксперт
Снова антирекорд: за сутки в Украине 5,8 тысячи новых больных коронавирусом
Новости
Рубль в конце недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 9 октября 11:17
Коек в больницах не хватает. Для больных коронавирусом откроют временные госпитали 11:00
Перед выходными доллар и евро снова обвалились. Курс валют на 9 октября 10:52
В Хмельницкой области "За майбутнє" не растет из-за скандалов и слабой информационной политики, - СМИ 10:41
Из-за невыполнения правительством своих обязательств будущее "зеленой" генерации оказалось под угрозой, - ассоциации 10:28
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
Карантин в Украине длится 212 дней. Какие ограничения установлены в регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok