ГАСИ требует за сертификат от $15 до $25 за квадрат: эксперт рынка недвижимости

Десятки тысяч людей не могут получить свои квартиры из-за новой коррупционной схемы от ГАСИ "$20 дол м2".

Государственная архитектурно-строительная инспекция в разы подняла суммы негласных платежей, которые она требует у компаний–застройщиков за выдачу разрешения на начало строительства и выдачу сертификата после завершения строительства объекта. Из-за этого в столице уже полгода практически не вводятся в эксплуатацию готовые жилые дома. Об этом в блоге на сайте thepage.ua пишет обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

"От ГАСИ объект осматривает инспектор, который в течение 10 рабочих дней дает свое заключение. Оно может содержать замечания, которые застройщик должен исправить. После исправления замечаний новых, как правило, не возникало. И до марта этого года на получение сертификата у компаний уходил месяц максимум. Сейчас количество замечаний от инспекторов стало гораздо больше. А озвучивают они их не все сразу, а одно за другим. После устранения застройщиком одного замечания инспектор приезжает и фиксирует следующее. А потом инспектор снова появляется на объекте и опять находит какую-то причину отказать в выдаче сертификата".

Как отмечает Берещак, эти претензии своем в большинстве мелочные, а то и вовсе курьезные. Но благодаря их количеству выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию можно оттягивать практически до бесконечности.

"Одной из компаний в сертификате отказали только потому, что автопарковка рядом с жилым домом была размечена не так, как инспектор считает правильным. А одному из объектов было отказано в сертификации из-за того, что он не подключен к постоянному источнику электроснабжения. Хотя, согласно действующему законодательству, к постоянной схеме дома подключают уже после того, как они получили сертификат. Бывает и так, что застройщикам не выдают сертификат без каких-либо объяснений. В заключении Государственной архитектурно-строительной инспекции написано, что отказано, а в графе «причины» – просто прочерк"-, рассказывает журналистка.

Как пишет Берещак, ГАСИ в Киеве сейчас отказывает в выдаче сертификатов фактически всем застройщикам. Эту проблему компании пытаются решить различными официальными и неофициальными путями: обращаются в Кабмин, в Офис президента, в другие властные структуры — везде, где есть влиятельные друзья и знакомые. Помогает лишь в единичных случаях. Застройщики несут убытки, но удовлетворять нынешние аппетиты ГАСИ они не готовы.

"Как неофициально рассказывают представители застройщиков, раньше откат за получение сертификата обходился компаниям в $5 за квадратный метр построенного. А весной эта такса якобы выросла в разы: от $15 до $25 за квадрат. И эту сумму нужно платить как за разрешения от ГАСИ на строительство, так и за получение сертификата! Посчитаем высотку лишь на один подъезд, в которой от 10 тыс. до 15 тыс. кв.м. Минимум – $150 тыс., максимум – $375 тыс. на каждом этапе. И возлагается вся эта коррупционная нагрузка в конце концов на покупателей жилья. Кроме того, в эконом-классе, где низкий профит, это составляет 40-50% доходности".

Журналистка рассказывает, что нынче противоборствующие стороны застыли в ожидании. ГАСИ надеется, что застройщики таки сдадутся. А компании сплотились в своем желании дождаться, когда их перестанут пытаться столь откровенно грабить.

"Застройщики ждут, что власть таки отреагирует на нездоровую ситуацию. Что она выяснит, кто дает установки руководству инспекции и кто, собственно, стоит за этим строительным рэкетом. Власти и самой выгодно во всем этом разобраться. Ведь ГАСИ всегда считалась подконтрольной ей структурой. А такие действия инспекции бросают тень и на Кабмин, и на Офис президента", - резюмирует журналистка.

Весной этого года Кабмин принял решение о масштабной реорганизации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Согласно проекту, функции инспекции должны распределиться между тремя новосозданными органами: Государственной сервисной службой градостроительства, Государственной инспекцией градостроительства и Государственным агентством по вопросам технического регулирования в градостроительстве.

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